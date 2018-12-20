На Волині вкотре виявили росіянина-нелегала





Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.



Відомо, що представники сектору організації запобігання нелегальної міграції, реадмісії та видворення УДМС України у Волинській області "шукали" нелегалів у Горохівському районі.



За результатами роботи вияивли нелегального мігранта - громадянина Російської Федерації. На порушника чекає суд та поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців.



Нагадаємо, у понеділок, 1 квітня, у смт. Турійськ затримали нелегалку з Росії.

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