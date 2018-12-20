На Волині вкотре виявили росіянина-нелегала
Сьогодні, 15:05
На Волині під час рейду виявили нелегального мігранта з Росії.
Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.
Відомо, що представники сектору організації запобігання нелегальної міграції, реадмісії та видворення УДМС України у Волинській області "шукали" нелегалів у Горохівському районі.
За результатами роботи вияивли нелегального мігранта - громадянина Російської Федерації. На порушника чекає суд та поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців.
Нагадаємо, у понеділок, 1 квітня, у смт. Турійськ затримали нелегалку з Росії.
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Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.
Відомо, що представники сектору організації запобігання нелегальної міграції, реадмісії та видворення УДМС України у Волинській області "шукали" нелегалів у Горохівському районі.
За результатами роботи вияивли нелегального мігранта - громадянина Російської Федерації. На порушника чекає суд та поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців.
Нагадаємо, у понеділок, 1 квітня, у смт. Турійськ затримали нелегалку з Росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Млять !!! Оточують !!! Караул !!!
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