У «Промені» відбудеться трансляція матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/2019*





Квитки на ігри «Тоттенгем-Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед-Барселона» вже доступні на сайті, в додатку та на касах кінотеатру Multiplex.



Величезний екран, зіткнення потужних команд, вир емоцій, приголомшливий звук – усе це вже чекає на тебе ексклюзивно в кінотеатрі Multiplex.



Квитки можна придбати тут:

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