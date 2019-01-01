У «Промені» відбудеться трансляція матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/2019*
Сьогодні, 16:00
Кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь», запрошує 9 та 10 квітня на трансляцію матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/2019.
Квитки на ігри «Тоттенгем-Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед-Барселона» вже доступні на сайті, в додатку та на касах кінотеатру Multiplex.
Величезний екран, зіткнення потужних команд, вир емоцій, приголомшливий звук – усе це вже чекає на тебе ексклюзивно в кінотеатрі Multiplex.
Квитки можна придбати тут: https://multiplex.ua/ua/movie/352247#09042019
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Квитки на ігри «Тоттенгем-Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед-Барселона» вже доступні на сайті, в додатку та на касах кінотеатру Multiplex.
Величезний екран, зіткнення потужних команд, вир емоцій, приголомшливий звук – усе це вже чекає на тебе ексклюзивно в кінотеатрі Multiplex.
Квитки можна придбати тут: https://multiplex.ua/ua/movie/352247#09042019
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