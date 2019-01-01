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У «Промені» відбудеться трансляція матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/2019*

У «Промені» відбудеться трансляція матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/2019*
Кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь», запрошує 9 та 10 квітня на трансляцію матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/2019.

Квитки на ігри «Тоттенгем-Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед-Барселона» вже доступні на сайті, в додатку та на касах кінотеатру Multiplex.

Величезний екран, зіткнення потужних команд, вир емоцій, приголомшливий звук – усе це вже чекає на тебе ексклюзивно в кінотеатрі Multiplex.

Квитки можна придбати тут: https://multiplex.ua/ua/movie/352247#09042019

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Теги: Промінь
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