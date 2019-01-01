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У «Промені» відбудеться розважальна програма для дітей до Великодня*

У «Промені» відбудеться розважальна програма для дітей до Великодня*
21 квітня у РЦ «Промінь» вже за традицією у холі відбудеться безкоштовна дитяча розважальна програма приурочена до Великодня. Цього разу її проводитиме дитячий комплекс «Смугастий носоріг».

У програмі заходу:
- безліч подарунків;
- творчі майстер-класи;
- великодні квести;
- тематичні розваги.

Вхід вільний. Початок о 15:00. Адреса: проспект Президента Грушевського, 2.
У «Промені» відбудеться розважальна програма для дітей до Великодня*

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Теги: Промінь
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