У «Промені» відбудеться розважальна програма для дітей до Великодня*





У програмі заходу:

- безліч подарунків;

- творчі майстер-класи;

- великодні квести;

- тематичні розваги.



Вхід вільний. Початок о 15:00. Адреса: проспект Президента Грушевського, 2.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 квітня у РЦ «Промінь» вже за традицією у холі відбудеться безкоштовна дитяча розважальна програма приурочена до Великодня. Цього разу її проводитиме дитячий комплекс «Смугастий носоріг».У програмі заходу:- безліч подарунків;- творчі майстер-класи;- великодні квести;- тематичні розваги.Вхід вільний. Початок о 15:00. Адреса: проспект Президента Грушевського, 2.

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