У «Промені» відбудеться розважальна програма для дітей до Великодня*
Сьогодні, 17:40
21 квітня у РЦ «Промінь» вже за традицією у холі відбудеться безкоштовна дитяча розважальна програма приурочена до Великодня. Цього разу її проводитиме дитячий комплекс «Смугастий носоріг».
У програмі заходу:
- безліч подарунків;
- творчі майстер-класи;
- великодні квести;
- тематичні розваги.
Вхід вільний. Початок о 15:00. Адреса: проспект Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У програмі заходу:
- безліч подарунків;
- творчі майстер-класи;
- великодні квести;
- тематичні розваги.
Вхід вільний. Початок о 15:00. Адреса: проспект Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» відбудеться розважальна програма для дітей до Великодня*
Сьогодні, 17:40
Легендарний священик з Волині отримав орден
Сьогодні, 17:30
Лучанка викликала поліцію, бо погано працювала газова конфорка
Сьогодні, 17:16