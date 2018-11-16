Втопила немовля у відрі з відходами: жахливі подробиці про горе-матір на Сумщині





Поліція змогла знайти горе-матір тільки за слідами на городі, які вели до річки і назад, - пише



Як розповіли у Недригайлівській сільській раді, цій жінці вже декілька разів пропонували провести медичну маніпуляцію, щоб вона не могла мати дітей, оскільки раніше її вже позбавили батьківських прав на двох синів. Але вона категорично відмовилася.



Двох дітей вже забрали



У Недригайлові жителі не можуть повірити, що такий злочин міг статися у них.



"Адже тут все на виду, всі одне одного знають. Ніхто навіть не підозрював, що ця Тамілка знову вагітна. Коли немовля знайшли, подумали, що поряд проходить траса, і хтось, проїжджаючи повз, ось так викинув дитину. Але коли поліція сказала, що це Тамілка, то люди просто розгнівалися. Та не має вона права на дітей!" – обурюється в розмові з OBOZREVATEL місцева пенсіонерка Людмила Володимирівка.



У селищі 27-річна Таміла з'явилася декілька років тому, коли приїхала вчитися в ПТУ. Але училище вона не закінчила, зустріла свого співмешканця Віталія, з яким досі й проживає.



Як розповіла нам начальник відділу у справах дітей та молоді Недригайлівської сільської ради Світлана Сопік, у 2015 році цю жінку позбавили прав на двох синів 2009 та 2011 років народження. Зараз обидва хлопчики живуть в інших сім'ях.



Двійнята померли від алкоголю



Після цього жінка знову завагітніла. Це було декілька років тому.



"На облік до лікаря вона не ставала. Ми вже з лікарем прийшли до них у будинок і за зовнішніми ознаками він сказав, що вона чекає дитину, хоча вона все заперечувала. Вдалося умовити її стати на облік, перевіритися. Вона не хотіла, казала, що народжувати буде вдома, як її пращури. Але вони сподівалися отримувати допомогу на дітей. А для цього потрібні документи з пологового будинку, тільки тому погодилася прийти в лікарню. Вона чекала двійню, двох хлопчиків. Але діти завмерли ще в утробі від того, що вона зловживала алкоголем", – розповіла OBOZREVATEL Світлана Сопік.



Після цієї історії, за її словами, лікарі запропонували жінці провести маніпуляцію, встановити спеціальну спіраль, щоб не вагітніла. Але вона написала відмову.



Соціальна служба навіть наполягла на тому, щоб ця жінка пройшла лікування від алкоголізму. "Їй зробили крапельниці, і півроку вона не пила. Ми їм допомагали дровами. У них у будинку розвалилася піч, поки вони не зловживали спиртним, то відремонтували її, купили холодильник. Але на цьому все закінчилося. Далі лікуватися вона не захотіла. А нас тепер і у двір до себе вони не пускають", – скаржиться Сопік.



Про вагітність ніхто не знав



А про останню вагітність цієї жінки ніхто в селі навіть не підозрював, оскільки вона ходила у зимовому одязі, і живота не було помітно.



"Коли в поліцію подзвонили й повідомили про страшну знахідку в річці, всі подумали, що це не місцеві. Але поліція все-таки пішла до цієї жінки і побачила сліди на снігу, які через город вели до річки й назад", – розповідає Сопік.



Коли поліцейські прийшли в будинок до цієї сім'ї, то одразу помітили сліди недавніх пологів. Породілля була п'яна. Вона навіть не заперечувала, що нещодавно народила дитину, але немовляти в будинку не було.



У відділенні поліції вона вже зізналася, що народила дитину у відро з відходами. За її словами, вона навіть не підозрювала, що вагітна, просто їй вранці стало зле, вона сіла на відро з відходами та "ось так вийшло". Експертиза встановила, що немовля захлинулося. Зараз жінці вручили підозру за ст. 117 КК України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Щоправда, поки вона перебуває вдома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Недригайлів Сумської області місцеві жителі досі не можуть прийти до тями від вчинку односельчанки. На початку березня 27-річна мати народила дитину, викинула її у відро з відходами, а ввечері віднесла до річки Поліція змогла знайти горе-матір тільки за слідами на городі, які вели до річки і назад, - пише Обозреватель Як розповіли у Недригайлівській сільській раді, цій жінці вже декілька разів пропонували провести медичну маніпуляцію, щоб вона не могла мати дітей, оскільки раніше її вже позбавили батьківських прав на двох синів. Але вона категорично відмовилася.У Недригайлові жителі не можуть повірити, що такий злочин міг статися у них."Адже тут все на виду, всі одне одного знають. Ніхто навіть не підозрював, що ця Тамілка знову вагітна. Коли немовля знайшли, подумали, що поряд проходить траса, і хтось, проїжджаючи повз, ось так викинув дитину. Але коли поліція сказала, що це Тамілка, то люди просто розгнівалися. Та не має вона права на дітей!" – обурюється в розмові з OBOZREVATEL місцева пенсіонерка Людмила Володимирівка.У селищі 27-річна Таміла з'явилася декілька років тому, коли приїхала вчитися в ПТУ. Але училище вона не закінчила, зустріла свого співмешканця Віталія, з яким досі й проживає.Як розповіла нам начальник відділу у справах дітей та молоді Недригайлівської сільської ради Світлана Сопік, у 2015 році цю жінку позбавили прав на двох синів 2009 та 2011 років народження. Зараз обидва хлопчики живуть в інших сім'ях.Після цього жінка знову завагітніла. Це було декілька років тому."На облік до лікаря вона не ставала. Ми вже з лікарем прийшли до них у будинок і за зовнішніми ознаками він сказав, що вона чекає дитину, хоча вона все заперечувала. Вдалося умовити її стати на облік, перевіритися. Вона не хотіла, казала, що народжувати буде вдома, як її пращури. Але вони сподівалися отримувати допомогу на дітей. А для цього потрібні документи з пологового будинку, тільки тому погодилася прийти в лікарню. Вона чекала двійню, двох хлопчиків. Але діти завмерли ще в утробі від того, що вона зловживала алкоголем", – розповіла OBOZREVATEL Світлана Сопік.Після цієї історії, за її словами, лікарі запропонували жінці провести маніпуляцію, встановити спеціальну спіраль, щоб не вагітніла. Але вона написала відмову.Соціальна служба навіть наполягла на тому, щоб ця жінка пройшла лікування від алкоголізму. "Їй зробили крапельниці, і півроку вона не пила. Ми їм допомагали дровами. У них у будинку розвалилася піч, поки вони не зловживали спиртним, то відремонтували її, купили холодильник. Але на цьому все закінчилося. Далі лікуватися вона не захотіла. А нас тепер і у двір до себе вони не пускають", – скаржиться Сопік.А про останню вагітність цієї жінки ніхто в селі навіть не підозрював, оскільки вона ходила у зимовому одязі, і живота не було помітно."Коли в поліцію подзвонили й повідомили про страшну знахідку в річці, всі подумали, що це не місцеві. Але поліція все-таки пішла до цієї жінки і побачила сліди на снігу, які через город вели до річки й назад", – розповідає Сопік.Коли поліцейські прийшли в будинок до цієї сім'ї, то одразу помітили сліди недавніх пологів. Породілля була п'яна. Вона навіть не заперечувала, що нещодавно народила дитину, але немовляти в будинку не було.У відділенні поліції вона вже зізналася, що народила дитину у відро з відходами. За її словами, вона навіть не підозрювала, що вагітна, просто їй вранці стало зле, вона сіла на відро з відходами та "ось так вийшло". Експертиза встановила, що немовля захлинулося. Зараз жінці вручили підозру за ст. 117 КК України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Щоправда, поки вона перебуває вдома.

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