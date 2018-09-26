Що робити, якщо купили зіпсований товар: поради волинянам

Юстиція Волині дала кілька порад, як захистити себе у випадку, якщо ви придбали протермінований товар.Про це йдеться на сторінці управління у Facebook.Потрібно вимагати у продавця замінити товар або ж повернути сплачені кошти. Але є обов’язкова умова - мати при собі чек, який підтвердить вашу покупку. Якщо ви виявили зіпсований товар або ж протермінований у магазині, то неодмінно вимагайте, аби такий його прибрали із продажу.Важливо знати, що усі товари, які перебувають в обігу в Україні, повинні обов’язково маркуватися державною мовою. Відсутність такого маркування означає, що товар завезений із порушенням митних правил або є фальсифікованим.Якщо ж у вас виникнуть питання, потрібно звертатися на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером: 044 364 77 80, яка працює цілодобово, або ж за номером Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги: 0800 213 103