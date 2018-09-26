вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що робити, якщо купили зіпсований товар: поради волинянам

Що робити, якщо купили зіпсований товар: поради волинянам
Юстиція Волині дала кілька порад, як захистити себе у випадку, якщо ви придбали протермінований товар.

Про це йдеться на сторінці управління у Facebook.

Потрібно вимагати у продавця замінити товар або ж повернути сплачені кошти. Але є обов’язкова умова - мати при собі чек, який підтвердить вашу покупку. Якщо ви виявили зіпсований товар або ж протермінований у магазині, то неодмінно вимагайте, аби такий його прибрали із продажу.

Важливо знати, що усі товари, які перебувають в обігу в Україні, повинні обов’язково маркуватися державною мовою. Відсутність такого маркування означає, що товар завезений із порушенням митних правил або є фальсифікованим.

Якщо ж у вас виникнуть питання, потрібно звертатися на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером: 044 364 77 80, яка працює цілодобово, або ж за номером Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги: 0800 213 103

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: їжа, продукти, порушення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині двоє підлітків вкрали скутер
Сьогодні, 16:20
Що робити, якщо купили зіпсований товар: поради волинянам
Сьогодні, 16:14
Втопила немовля у відрі з відходами: жахливі подробиці про горе-матір на Сумщині
Сьогодні, 16:02
У «Промені» відбудеться трансляція матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/2019*
Сьогодні, 16:00
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
Волинянка у пачці манки знайшла мишу і сміття. ФОТО Волинянка у пачці манки знайшла мишу і сміття. ФОТО
23 березень, 16:23
В Україну не пустили заражені цитрусові з Польщі В Україну не пустили заражені цитрусові з Польщі
18 березень, 15:01
Лучанці в магазині продали лаваш з пліснявою. ФОТО Лучанці в магазині продали лаваш з пліснявою. ФОТО
26 вересень, 2018, 11:08
Назвали шкідливі поєднання продуктів, які люди їдять щодня Назвали шкідливі поєднання продуктів, які люди їдять щодня
26 жовтень, 2016, 03:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині двоє підлітків вкрали скутер
Сьогодні, 16:20
 0
Що робити, якщо купили зіпсований товар: поради волинянам
Сьогодні, 16:14
 0
Втопила немовля у відрі з відходами: жахливі подробиці про горе-матір на Сумщині
Сьогодні, 16:02
 0
У «Промені» відбудеться трансляція матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів 2018/2019*
Сьогодні, 16:00
 0
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8