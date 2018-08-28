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На Волині двоє підлітків вкрали скутера

На Волині двоє підлітків вкрали скутера
У Любешеві зловили двох неповнолітніх, які вкрали скутера.

Учора, 3 квітня, до поліції із заявою звернувся 18-річний житель селища Любешів. Хлопець повідомив, що вночі викрали його скутер «Suzuki», який знаходився поблизу будинку за місцем проживання, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці знайшли крадіїв. Ними виявилися двоє неповнолітніх жителів цього ж району, 15 та 17 років. Викрадений скутер правоохоронці вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Досудове розслідування триває.





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Теги: скутер, крадіжка
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