На Волині двоє підлітків вкрали скутера





Учора, 3 квітня, до поліції із заявою звернувся 18-річний житель селища Любешів. Хлопець повідомив, що вночі викрали його скутер «Suzuki», який знаходився поблизу будинку за місцем проживання, - інформує ГУНП у Волинській області.



Правоохоронці знайшли крадіїв. Ними виявилися двоє неповнолітніх жителів цього ж району, 15 та 17 років. Викрадений скутер правоохоронці вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.



Досудове розслідування триває.











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