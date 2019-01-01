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Що робити, якщо пошкодили товар у магазині: поради волинянам

Що робити, якщо пошкодили товар у магазині: поради волинянам
Головне територіальне управління юстиції у Волинській області нагадало, що робити у випадках, якщо ви пошкодили товар у магазині.

Про це йдеться на сторінці управління у Facebook.

Так, якщо у магазині вас зобов’язують оплатити пошкоджений товар, то це є грубим порушенням прав. Ви натомість маєте право вимагати скласти акт про нанесення шкоди та надати факти, які підтвердять провину.

"Пам’ятаймо, що лише суд встановлює вину покупця та обов’язок оплатити пошкоджений товар. Але, якщо все ж від вас вимагають оплати пошкоджений товар, хоч згоди не було дано на це, а також відмовляються скласти акт, тоді викликайте поліцію", - радять у юстиції.

Важливо знати, допоки ви не придбали товар, ризик його пошкодження лежить на власникові магазину.

У будь-якому випадку, якщо вважаєте, що ваші права порушили у магазині чи супермаркеті, маєте право звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби України або ж до суду.

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Теги: продукти, товар, порушення
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