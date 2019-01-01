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Синоптики розповіли про погоду на найближчі дні

Синоптики розповіли про погоду на найближчі дні
В Україні наступні три доби – без опадів, лише вранці та вдень 7 квітня у західних, Житомирській і Вінницькій областях місцями невеликий дощ.

Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.

"В наступні три доби без опадів, лише вранці та вдень 7 квітня у західних, Житомирській і Вінницькій областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний (завтра на Лівобережжі - західний), 5-10 м/с, вдень 5 квітня у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, у вихідні в більшості областей 0-5° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті, 6-7 квітня також і в південній частині 17-20°, завтра у східних областях 8-13°", - повідомили синоптики.


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Теги: синоптики, прогноз, погода
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