Легендарний священик з Волині отримав орден

Священнослужителя Івана Сидора з Волині відзначили орденом «За заслуги» III ступеня.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.Ыван Сидор отримав нагороду з рук Міністра культури України"Для мене надзвичайно символічно, що Указ Президента України Петра Порошенка про цю нагороду підписаний 20 лютого 2019 р. – у 5-ту річницю вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.Переконаний, що і дзвони Михайлівського монастиря і не проста участь кожного українця в революції Гідності і мученицька смерть наших Героїв – все це не було марним. Пройшло 5 років з того часу і багато чого змінилося, багато чого досягнуто, але ще багато чого потрібно зробити", - відзначив він.За словами Івана Сидора, для нього як для священика, впродовж всього життя здавалося фантастикою і містикою, що українські православні церкви об’єднаються та ще й отримають томос про автокефалію від Вселенського Патріарха.Це звершилося! Завдяки нашій єдності і однодумності. Вірю, що здоровий глузд переможе і дзвонити у дзвони Золотоверхого ми будемо тільки з нагоди свята, а не з причини страху і насильства. Дякую, пане Президенте, за відзнаку. Нагороду присвячую всім студентам Київської православної богословської академії, які допомагали тоді 4 години поспіль роздирати небо Києва перемагаючим звуком дзвонів", - додав він.