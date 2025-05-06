Легендарний священик з Волині отримав орден
Сьогодні, 17:30
Священнослужителя Івана Сидора з Волині відзначили орденом «За заслуги» III ступеня.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Ыван Сидор отримав нагороду з рук Міністра культури України Євгена Нищука.
"Для мене надзвичайно символічно, що Указ Президента України Петра Порошенка про цю нагороду підписаний 20 лютого 2019 р. – у 5-ту річницю вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Переконаний, що і дзвони Михайлівського монастиря і не проста участь кожного українця в революції Гідності і мученицька смерть наших Героїв – все це не було марним. Пройшло 5 років з того часу і багато чого змінилося, багато чого досягнуто, але ще багато чого потрібно зробити", - відзначив він.
За словами Івана Сидора, для нього як для священика, впродовж всього життя здавалося фантастикою і містикою, що українські православні церкви об’єднаються та ще й отримають томос про автокефалію від Вселенського Патріарха.
Це звершилося! Завдяки нашій єдності і однодумності. Вірю, що здоровий глузд переможе і дзвонити у дзвони Золотоверхого ми будемо тільки з нагоди свята, а не з причини страху і насильства. Дякую, пане Президенте, за відзнаку. Нагороду присвячую всім студентам Київської православної богословської академії, які допомагали тоді 4 години поспіль роздирати небо Києва перемагаючим звуком дзвонів", - додав він.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Ыван Сидор отримав нагороду з рук Міністра культури України Євгена Нищука.
"Для мене надзвичайно символічно, що Указ Президента України Петра Порошенка про цю нагороду підписаний 20 лютого 2019 р. – у 5-ту річницю вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Переконаний, що і дзвони Михайлівського монастиря і не проста участь кожного українця в революції Гідності і мученицька смерть наших Героїв – все це не було марним. Пройшло 5 років з того часу і багато чого змінилося, багато чого досягнуто, але ще багато чого потрібно зробити", - відзначив він.
За словами Івана Сидора, для нього як для священика, впродовж всього життя здавалося фантастикою і містикою, що українські православні церкви об’єднаються та ще й отримають томос про автокефалію від Вселенського Патріарха.
Це звершилося! Завдяки нашій єдності і однодумності. Вірю, що здоровий глузд переможе і дзвонити у дзвони Золотоверхого ми будемо тільки з нагоди свята, а не з причини страху і насильства. Дякую, пане Президенте, за відзнаку. Нагороду присвячую всім студентам Київської православної богословської академії, які допомагали тоді 4 години поспіль роздирати небо Києва перемагаючим звуком дзвонів", - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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