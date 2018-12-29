У гонитві за дешевим пальним: на Волині шахраї масово «кидають» водіїв





Учора, 3 квітня, мешканець Ковеля переказав за дешеву солярку 3800 грн, а мешканець села Воля-Ковельська – 2000 грн, - пише прес-служба прокуратури Волині.



По тому, прийшовши на вказані шахраями АЗС, аби забрати чесно придбане пальне, чоловіки дізналися, що їх ошукали.



Правоохоронці вкотре звертається до волинян із проханням бути уважними та обережними, купуючи товари у неперевірених продавців, та не переказувати грошей продавцям, не побачивши товару.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями мешканець Луцька через банківський термінал сплатив за неіснуюче пальне 9500 гривень.Учора, 3 квітня, мешканець Ковеля переказав за дешеву солярку 3800 грн, а мешканець села Воля-Ковельська – 2000 грн, - пише прес-служба прокуратури Волині.По тому, прийшовши на вказані шахраями АЗС, аби забрати чесно придбане пальне, чоловіки дізналися, що їх ошукали.Правоохоронці вкотре звертається до волинян із проханням бути уважними та обережними, купуючи товари у неперевірених продавців, та не переказувати грошей продавцям, не побачивши товару.

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