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Луцького військового комісара судять за керування авто «під градусом»

Луцького військового комісара судять за керування авто «під градусом»
Відбулося перше судове засідання з розгляду адміністративного правопорушення, вчиненого військовим комісаром Луцького військкомату Василем Худиком.

Про це повідомляє Громадське Волині.

На Василя Худика склали протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та поставнову за перетин подвійної суцільної смуги.

Розглядає дане правопорушення суддя Луцького міськрайонного суду Світлана Крупінська. Остання не зачитувала обставин справи, описаних у протоколі про правопорушення, а одразу надала слово для пояснень правопорушнику. До слова, Василь Худик своєї вини не визнав.

Як пояснив порушник, 6 березня, близько 23 годині ночі він повертався із торгового гіпермаркету «Епіцентр» з дружиною Марією Худик на авто. За кермом була жінка. Вона здійснила поворот напроти житлового будинку на проспекті Відродження у місті Луцьку, де мешкає сім’я Худиків і припаркувалася на стоянці будинку. Коли вона зупинилася, то сказала своєму чоловіку, що в авто є якісь несправності і вона не розуміє які. Тож, Худик вирішив сісти за кермо замість дружини і перевірити авто.

Після цього, зі слів Худика, під’їхали патрульні поліцейські і звинуватили його в тому, що він перетнув подвійну суцільну смугу на авто та був у п’яному вигляді за кермом.

Худик пояснив, що дорожня розмітка на проспекті Відродження, де був здійснений маневр, не була видима. Мовляв, комунальники там малювали розвітку, а потім перемалювали і поворот згідно правил дорожнього руху був можливий.

Поліцейські затримали підсудного і вже у Луцькому відділі поліції складали протокол.

«Перед тим вони мене заставляли, щоб я поїхав у наркодиспансер. Це був такий час, що я був сильно… нервувався, тому що я їм доказував, що то був не я, а їхала дружина. Ну ми спорили буквально хвилин 15-20 біля будинку. Закінчилося все тим, що вони викликали ще одну патрульну поліцію на підмогу і змусили мене направитись в наркодиспансер. Я ще більше, звичайно, рознервувався і відмовився від різного проходження. Працівники патрульної поліції мене доставили, як я вже казав, до відділу поліції, де був складений відповідний протокол».

Як зазначив підсудний, після оформлення матеріалів він через годину після інциденту звернувся у Луцьку районну лікарню, де в нього взяли кров на аналіз. Окрім цього тієї ж ночі він звернувся і у Волинськиій обласний наркологічний диспансер, де у нього також взяли аналіз крові. Згідно довідок, у Василя Худика в крові вмісту алкоголю не було виявлено. Також Худик поїхав і у Луцьку міську клінічну лікарню, де він отримав ще одну довідку. Щоправда, не зовсім зрозуміло про що вона.

«В першій годині ночі я ще звернувся у Луцьку міську лікарню. Тому що мене трусило вже й голова боліла і все інше. Мене обстежили відповідні фахівці чергові. Надали рекомендації, як відійти від цього шоку. Ось також я маю цю довідку», — заявив Худик.

Позиція Управління патрульної поліції у Волинській області щодо інциденту поки невідома.

Після цього суддя Крупінська перенесла судове засідання за невідомих причин на наступний день. Уже 4 квітня, о 14:00 мало відбутися друге засідання по справі Худика. Втім, він не з’явився, і помічниця судді Крупінської повідомила про перенесення засідання. На яку дату — не повідомила. «Слідкуйте за реєстром», — додала вона.

Цікаво також, що у списку справ призначених до розгляду у планах судді не було вказане друге засідання щодо справи Худика. А інформація щодо дати та часу засідання у електронному реєстрі з’явилася одразу після візиту журналістки на друге засідання.
Луцького військового комісара судять за керування авто «під градусом»

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Теги: порушення, п'яний за кермом, суд
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