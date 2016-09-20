«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку





Таким чином вони вшанували пам’ять воїнів, – синів, чоловіків, батьків – які загинули на Сході України. Про це інформує



Дорослим допомагали й діти, які втратили батьків на війні.



Насті Грицюк було лише півтора місяці, коли тато пішов служити. Михайло не повернувся із Волновахи, де під час нападу проросійських бійців загинули 18 українських військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади.



Батько Ані Янчук – Валерій – не дожив до 30-ти. Він загинув у 2014-му році під час обстрілу села Дзеркальне на Донеччині.





Кожної весни ці квіти своїм цвітінням нагадуватимуть про ціну благополуччя і миру в країні та її Героїв, адже за наше мирне небо над головою вони пожертвували найдорожчим.



Зберегти вічну пам’ять про тих, кого вже більше з нами немає, найбільше хочуть саме їх близькі.



“Кожному з хлопців по дві троянди”, – кажуть рідні бійців, викладаючи квіти в землю.







Щоб допомагати вирішувати проблеми один одного ці сильні жінки об’єдналися в громадську організацію “Спілка матерів військовослужбовців Іваничівщини”.



Вони висловлюють прохання до мешканців Іванич та гостей селища, аби не зневажили пам’яті загиблих бійців і не нищили квітів, адже у кожній з них – біль втрати і туга за найдорожчими їм людьми.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 4 квітня, рідні загиблих в АТО військовослужбовців з Іваничівського району висадили квіти у парку Іванич, де триває будівництво пам’ятника бійцям.Таким чином вони вшанували пам’ять воїнів, – синів, чоловіків, батьків – які загинули на Сході України. Про це інформує "БУГ" Дорослим допомагали й діти, які втратили батьків на війні.було лише півтора місяці, коли тато пішов служити.не повернувся із Волновахи, де під час нападу проросійських бійців загинули 18 українських військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади.Батько– не дожив до 30-ти. Він загинув у 2014-му році під час обстрілу села Дзеркальне на Донеччині.Кожної весни ці квіти своїм цвітінням нагадуватимуть про ціну благополуччя і миру в країні та її Героїв, адже за наше мирне небо над головою вони пожертвували найдорожчим.Зберегти вічну пам’ять про тих, кого вже більше з нами немає, найбільше хочуть саме їх близькі.“Кожному з хлопців по дві троянди”, – кажуть рідні бійців, викладаючи квіти в землю.Щоб допомагати вирішувати проблеми один одного ці сильні жінки об’єдналися в громадську організацію “Спілка матерів військовослужбовців Іваничівщини”.Вони висловлюють прохання до мешканців Іванич та гостей селища, аби не зневажили пам’яті загиблих бійців і не нищили квітів, адже у кожній з них – біль втрати і туга за найдорожчими їм людьми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію