вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку

«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку
У четвер, 4 квітня, рідні загиблих в АТО військовослужбовців з Іваничівського району висадили квіти у парку Іванич, де триває будівництво пам’ятника бійцям.

Таким чином вони вшанували пам’ять воїнів, – синів, чоловіків, батьків – які загинули на Сході України. Про це інформує "БУГ".

Дорослим допомагали й діти, які втратили батьків на війні.

Насті Грицюк було лише півтора місяці, коли тато пішов служити. Михайло не повернувся із Волновахи, де під час нападу проросійських бійців загинули 18 українських військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади.

Батько Ані ЯнчукВалерій – не дожив до 30-ти. Він загинув у 2014-му році під час обстрілу села Дзеркальне на Донеччині.
«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку


Кожної весни ці квіти своїм цвітінням нагадуватимуть про ціну благополуччя і миру в країні та її Героїв, адже за наше мирне небо над головою вони пожертвували найдорожчим.

Зберегти вічну пам’ять про тих, кого вже більше з нами немає, найбільше хочуть саме їх близькі.

“Кожному з хлопців по дві троянди”, – кажуть рідні бійців, викладаючи квіти в землю.
«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку

«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку


Щоб допомагати вирішувати проблеми один одного ці сильні жінки об’єдналися в громадську організацію “Спілка матерів військовослужбовців Іваничівщини”.

Вони висловлюють прохання до мешканців Іванич та гостей селища, аби не зневажили пам’яті загиблих бійців і не нищили квітів, адже у кожній з них – біль втрати і туга за найдорожчими їм людьми.

«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку

«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку

«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку

«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку

«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: квіти, парк, атовці, пам'ять, Іваничі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На ток-шоу у Луцьку розбиралися, чому люди голосували за Зеленського і хто підтримав Порошенка
Сьогодні, 21:50
«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку
Сьогодні, 21:35
«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку
Сьогодні, 21:16
У волинянина під час обшуку знайшли патрони
Сьогодні, 20:40
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Сьогодні, 20:12
Схожі новини
На Волині висадили квіти пам'яті на честь загиблих в АТО. ФОТО На Волині висадили квіти пам'яті на честь загиблих в АТО. ФОТО
20 вересень, 2016, 18:09
Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО Невідомі повиривали квіти з клумб у луцькому парку. ФОТО
14 липень, 2018, 09:59
Літо у луцькому парку. ФОТО Літо у луцькому парку. ФОТО
13 липень, 2018, 10:50
Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО Скорбота і квіти: у Луцьку вшанували жертв війни. ФОТО
22 червень, 2018, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На ток-шоу у Луцьку розбиралися, чому люди голосували за Зеленського і хто підтримав Порошенка
Сьогодні, 21:50
 0
«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку
Сьогодні, 21:35
 0
«Кожному – по дві троянди»: на Волині мами і дружини загиблих бійців висадили квіти в парку
Сьогодні, 21:16
 0
У волинянина під час обшуку знайшли патрони
Сьогодні, 20:40
 0
Студенти луцького «політеху» чепурять місто до Великодня
Сьогодні, 20:12
 0
Медіа
відео
1/8