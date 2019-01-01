Волиняни здають поліції незареєстровану зброю





Поліцейські розповіли, що 3-го квітня 51-річний чоловік здав мисливський ніж з подальшою реєстрацією на себе, - пише



Також один з мешканців міста здав зареєстрований газовий пістолет. 59-річний володимирчанин віддав зброю для утилізації, адже знаходиться в непридатному для використання стані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1-го квітня у місті Володимир-Волинський та районі стартував місячник добровільної здачі зброї . Станом на 3-те квітня до правоохоронців звернулося двоє чоловіків.Поліцейські розповіли, що 3-го квітня 51-річний чоловік здав мисливський ніж з подальшою реєстрацією на себе, - пише "БУГ" Також один з мешканців міста здав зареєстрований газовий пістолет. 59-річний володимирчанин віддав зброю для утилізації, адже знаходиться в непридатному для використання стані.

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