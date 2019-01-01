Волиняни здають поліції незареєстровану зброю
Сьогодні, 22:37
Із 1-го квітня у місті Володимир-Волинський та районі стартував місячник добровільної здачі зброї. Станом на 3-те квітня до правоохоронців звернулося двоє чоловіків.
Поліцейські розповіли, що 3-го квітня 51-річний чоловік здав мисливський ніж з подальшою реєстрацією на себе, - пише "БУГ".
Також один з мешканців міста здав зареєстрований газовий пістолет. 59-річний володимирчанин віддав зброю для утилізації, адже знаходиться в непридатному для використання стані.
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Поліцейські розповіли, що 3-го квітня 51-річний чоловік здав мисливський ніж з подальшою реєстрацією на себе, - пише "БУГ".
Також один з мешканців міста здав зареєстрований газовий пістолет. 59-річний володимирчанин віддав зброю для утилізації, адже знаходиться в непридатному для використання стані.
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