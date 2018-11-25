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Новий український ракетний комплекс вдвічі збільшив дальність враження цілі. ФОТО

Новий український ракетний комплекс вдвічі збільшив дальність враження цілі. ФОТО
У четвер, 4 квітня, відбулося випробування нового модернізованого ракетного комплексу «Вільха-М», ракети якого здатні вражати ціль на майже вдвічі більшій відстані, ніж ті, що перебувають на озброєнні ЗСУ.

Про це повідомляє УНІАН.

Секретар РНБО Олександр Турчинов нагадав, що в минулому році розпочалося серійне виробництво нового потужного ракетного комплексу «Вільха», прийнятого на озброєння ЗСУ, «керовані ракети якого точно вражають ціль на відстані 70 км».

Зазначається, що ракети модернізованого комплексу вражають ціль на відстані 130 км. За словами Турчинова, під час випробувань було перевірено застосування нових ракет для знищення цілей на максимальній дальності, а також точність і ефективність знищення цілі.

«Також перевірялася робота нової системи керування, ефективність нового навігаційного обладнання, та якість роботи нової системи управління пусками», - повідомив він.

Новий український ракетний комплекс вдвічі збільшив дальність враження цілі. ФОТО

Новий український ракетний комплекс вдвічі збільшив дальність враження цілі. ФОТО


За словами Турчинова, найближчим часом очікується завершення розробки нового покоління ракет цього класу, здатних вражати цілі на відстані понад 200 км.

Новий український ракетний комплекс вдвічі збільшив дальність враження цілі. ФОТО

Новий український ракетний комплекс вдвічі збільшив дальність враження цілі. ФОТО

Новий український ракетний комплекс вдвічі збільшив дальність враження цілі. ФОТО

Новий український ракетний комплекс вдвічі збільшив дальність враження цілі. ФОТО


Як повідомляв УНІАН, в Збройних силах України розпочали масове переозброєння підрозділів на вітчизняні протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П» та «Корсар» та прийняли на озброєння і вже постачають до армії 300-мм реактивні керовані снаряди «Вільха».

Новий український ракетний комплекс вдвічі збільшив дальність враження цілі. ФОТО

Новий український ракетний комплекс вдвічі збільшив дальність враження цілі. ФОТО

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Теги: Вільха М, ракетний комплекс, Турчинов
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