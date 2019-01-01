«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку





Про це повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала на своїй сторінці у



Дітлахи висадили кущі калини біля криниці разом з лісівником, а потім помандрували до вольєру з дикими тваринами.













Окрім того, діти відвідали фруктовий сад та пасіку, а наприкінці подорожі їх почастували теплим трав’яним чаєм та смаколиками.















Місцеві лісники подарували дітям годівниці для птахів та шпаківні, які вихованці пообіцяли повісити біля притулку та піклуватися про пташок.









"Приємно було спостерігати за щирими радісними емоціями та усміхненими обличчями дітей. Це найбільше надихає продовжувати надалі робити гарні справи!", - зазначив у дописі Юрій Ганджала.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники волинського осередку Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» організовали пізнавально-екскурсійну поїздку в ботанічний заказник загальнодержавного значення «Воротнів», неподалік від Луцька, для вихованців Рожищенського притулку для дітей.Про це повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України»на своїй сторінці у facebook Дітлахи висадили кущі калини біля криниці разом з лісівником, а потім помандрували до вольєру з дикими тваринами.Окрім того, діти відвідали фруктовий сад та пасіку, а наприкінці подорожі їх почастували теплим трав’яним чаєм та смаколиками.Місцеві лісники подарували дітям годівниці для птахів та шпаківні, які вихованці пообіцяли повісити біля притулку та піклуватися про пташок."Приємно було спостерігати за щирими радісними емоціями та усміхненими обличчями дітей. Це найбільше надихає продовжувати надалі робити гарні справи!", - зазначив у дописі Юрій Ганджала.

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