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«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку

«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку
Представники волинського осередку Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» організовали пізнавально-екскурсійну поїздку в ботанічний заказник загальнодержавного значення «Воротнів», неподалік від Луцька, для вихованців Рожищенського притулку для дітей.

Про це повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала на своїй сторінці у facebook.

Дітлахи висадили кущі калини біля криниці разом з лісівником, а потім помандрували до вольєру з дикими тваринами.

«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку

«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку

«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку

«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку


Окрім того, діти відвідали фруктовий сад та пасіку, а наприкінці подорожі їх почастували теплим трав’яним чаєм та смаколиками.

«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку
«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку

«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку

«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку

«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку

«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку


Місцеві лісники подарували дітям годівниці для птахів та шпаківні, які вихованці пообіцяли повісити біля притулку та піклуватися про пташок.

«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку

«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку
«Побратими України» організували поїздку до ботанічного заказника для діток з притулку


"Приємно було спостерігати за щирими радісними емоціями та усміхненими обличчями дітей. Це найбільше надихає продовжувати надалі робити гарні справи!", - зазначив у дописі Юрій Ганджала.


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Теги: Побратими України, заказник Воротнів, діти, притулок, екскурсія
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