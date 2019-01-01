На ток-шоу у Луцьку розбиралися, чому люди голосували за Зеленського і хто підтримав Порошенка
Сьогодні, 21:50
Петро Порошенко в першому турі виборів отримав найбільшу підтримку на Львівщині, Тернопільщині та Франківщині. Решта областей більше голосували за Володимира Зеленського.
Про що свідчить такий результат, говорили в ефірі ток-шоу Протилежний Погляд 4 квітня, - пише ІА "Конкурент".
Керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку" Юрій Моклиця наголосив, що не варто узагальнювати перемогу Зеленського. Адже, з його слів, ті, хто голосували у першому турі за Зеленського, насправді голосували проти Порошенка. А ті, хто голосували за Порошенка, таки справді голосували за Порошенка.
"Я навіть позаздрив галичанам, що вони так проголосували", – наголосив він.
Політолог Тарас Літковець додав, що той електорат, який обирав Вілкула, Бойко і Тимошенко, не буде голосувати за Петра Порошенка в другому турі. Також він припустив, що українці голосували, ймовірно, не за Зеленського, а за образ, за імідж, який виник після фільму і діяльності актора.
Політолог зауважив, що всі передвиборчі програми кандидатів схожі між собою, однак жоден з них не зазначив, як насправді досягнути того, що вони обіцяють.
Своєю чергою, журналіст Юрій Ричук пояснив, що Західна Україна голосувала за Порошенка, адже тут зіграли гасла про мову, віру та армію – ці слова жителям західних областей трохи ближчі.
Із його слів, якби був віковий розподіл щодо результатів голосування, то, ймовірно, виявилося б, що Зеленського підтримували люди, які або політично незрілі, або аполітичні.
Журналіст Святослав Зелінський зауважив, що українці голосували проти системи.
"Якщо простежити всі вибори незалежної України, то ті, за кого голосувала Галичина, програвали. Мені здається, тенденція збережеться", – також зазначивв він.
Нагадаємо:другий тур президентських перегонів відбудеться 21 квітня.
До слова, кандидат у президенти Володимир Зеленський записав звернення до Петра Порошенка, у якому назвав свої умови дебатів та дав 24 години чинному Президенту України на роздуми. Дебати мали б відбутися на НСК «Олімпійський». Однак там поки не отримували жодних офіційних заявок щодо них. Натомість Петро Порошенко відповів на виклик Зеленського. "Стадіон, так стадіон", – сказав він.
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Про що свідчить такий результат, говорили в ефірі ток-шоу Протилежний Погляд 4 квітня, - пише ІА "Конкурент".
Керівник спецпроекту "Порошенко в Луцьку" Юрій Моклиця наголосив, що не варто узагальнювати перемогу Зеленського. Адже, з його слів, ті, хто голосували у першому турі за Зеленського, насправді голосували проти Порошенка. А ті, хто голосували за Порошенка, таки справді голосували за Порошенка.
"Я навіть позаздрив галичанам, що вони так проголосували", – наголосив він.
Політолог Тарас Літковець додав, що той електорат, який обирав Вілкула, Бойко і Тимошенко, не буде голосувати за Петра Порошенка в другому турі. Також він припустив, що українці голосували, ймовірно, не за Зеленського, а за образ, за імідж, який виник після фільму і діяльності актора.
Політолог зауважив, що всі передвиборчі програми кандидатів схожі між собою, однак жоден з них не зазначив, як насправді досягнути того, що вони обіцяють.
Своєю чергою, журналіст Юрій Ричук пояснив, що Західна Україна голосувала за Порошенка, адже тут зіграли гасла про мову, віру та армію – ці слова жителям західних областей трохи ближчі.
Із його слів, якби був віковий розподіл щодо результатів голосування, то, ймовірно, виявилося б, що Зеленського підтримували люди, які або політично незрілі, або аполітичні.
Журналіст Святослав Зелінський зауважив, що українці голосували проти системи.
"Якщо простежити всі вибори незалежної України, то ті, за кого голосувала Галичина, програвали. Мені здається, тенденція збережеться", – також зазначивв він.
Нагадаємо:другий тур президентських перегонів відбудеться 21 квітня.
До слова, кандидат у президенти Володимир Зеленський записав звернення до Петра Порошенка, у якому назвав свої умови дебатів та дав 24 години чинному Президенту України на роздуми. Дебати мали б відбутися на НСК «Олімпійський». Однак там поки не отримували жодних офіційних заявок щодо них. Натомість Петро Порошенко відповів на виклик Зеленського. "Стадіон, так стадіон", – сказав він.
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Коментарі 1
Зеленський це укропи а Волинь знає хто вони
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