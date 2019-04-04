«Зеленський декларує в своїй програмі курс на Росію», – Ігор Лапін

Володимир Зеленський та Петро Порошенко.



Проте, значна частина виборців, експертів та політиків переконані, що, якщо Президент Петро Порошенко має курс на ЄС та НАТО, то Володимир Зеленський здасть інтереси України, в разі перемоги на виборах, - про це пише



Народний депутат Ігор Лапін вважає, що Зеленський не відкрито проросійський кандидат, проте декларує в своїй програмі курс на Росію.



«Зеленський говорить той сценарій, яким є глобальний геополітичний сценарій Російської Федерації – що нам потрібен референдум по ЄС і НАТО і це все не на часі. Тому, звичайно, європейські партнери переживають і переймаються чи ми не змінимо обраний курс. Бо, в Україну вкладено колосальний ресурс, і це не лише фінансова допомога. А це ті самі санкції проти Росії, яких дотримуються в Європейському Союзі, їхні бізнесмени несуть збитки, тиснуть на свої уряди і т.д. Тобто, цей момент потрібно також враховувати. Отже, потрібно говорити відверто про російську позицію цього кандидата», – сказав нардеп в ефірі телеканалу Прямий.



Ігор Лапін зауважив, що навіщо кандидату Зеленському відверто говорити про російський курс, якщо можна сказати популярні фрази – «пряме народовладдя», «будемо робити референдум». Це нічого, що закону про референдум нема. Але ж фраза хороша. Тому європейські партнери захвилювалися.



«Ще один важливий момент, на який потрібно звернути увагу – фраза Зеленського «мы будем договариваться». Ми пам’ятаємо тези, які звучали при зустрічі з послами. А як домовлятись!? В так званих «Мінських домовленостях» Путін каже, що потрібні миротворці на Донбасі. Але миротворці на лінії розмежування. А українці кажуть, що треба на кордоні, бо як тільки хлопці закриватимуть кордон, Путін виводитиме війська, бо ж не залишить тут всю техніку. І казати – «нужно просто прекратить стрелять» означає, що ми не стріляємо, бо там миротворці, а по нам стріляють», – пояснив парламентар.



«Це все дуже ризиковані меседжи. Ті, хто розбираються в цих тезах бачать, що це здача українських інтересів. Для тих, хто не розбирається – ніби нічого такого – пряме народовладдя, референдум, миротворці «прекратить стрелять», – зазначив Лапін.



Окрім того, нардеп повідомив, що європейські партнери дійсно тепер можуть зупинити питання фінансування, питання надання додаткових озброєнь, які ми отримуємо – «джевелін» і т. д. Ці всі питання можуть призупинитися, тому що не відомо, в які напрямки це все далі дивитиметься, в яку сторону все може «стрелити».



«Тому, в цій ситуації, я вважаю, що Володимир Зеленський не є відкрито проросійський кандидат. Звичайно, ми повинні поважати будь-який вибір українців. Але, ця технологія призвела, в тому числі про, що говорять європейські партнери, до категоричних розколів в суспільстві. Якщо ми раніше були згуртовані навколо прапора України проти агресії Росії, то сьогодні нам якраз нав’язують тези політтехнології зовсім не проукраїнських. Це тези нав’язані ззовні. Тому, більші ризики бачу для нашої державності», – підсумував Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів виборів Президента України, за результатами яких в другий тур потрапляютьтаПроте, значна частина виборців, експертів та політиків переконані, що, якщо Президент Петро Порошенко має курс на ЄС та НАТО, то Володимир Зеленський здасть інтереси України, в разі перемоги на виборах, - про це пише Волинське агентство розслідувань Народний депутатвважає, що Зеленський не відкрито проросійський кандидат, проте декларує в своїй програмі курс на Росію.«Зеленський говорить той сценарій, яким є глобальний геополітичний сценарій Російської Федерації – що нам потрібен референдум по ЄС і НАТО і це все не на часі. Тому, звичайно, європейські партнери переживають і переймаються чи ми не змінимо обраний курс. Бо, в Україну вкладено колосальний ресурс, і це не лише фінансова допомога. А це ті самі санкції проти Росії, яких дотримуються в Європейському Союзі, їхні бізнесмени несуть збитки, тиснуть на свої уряди і т.д. Тобто, цей момент потрібно також враховувати. Отже, потрібно говорити відверто про російську позицію цього кандидата», – сказав нардеп в ефірі телеканалу Прямий.Ігор Лапін зауважив, що навіщо кандидату Зеленському відверто говорити про російський курс, якщо можна сказати популярні фрази – «пряме народовладдя», «будемо робити референдум». Це нічого, що закону про референдум нема. Але ж фраза хороша. Тому європейські партнери захвилювалися.«Ще один важливий момент, на який потрібно звернути увагу – фраза Зеленського «мы будем договариваться». Ми пам’ятаємо тези, які звучали при зустрічі з послами. А як домовлятись!? В так званих «Мінських домовленостях» Путін каже, що потрібні миротворці на Донбасі. Але миротворці на лінії розмежування. А українці кажуть, що треба на кордоні, бо як тільки хлопці закриватимуть кордон, Путін виводитиме війська, бо ж не залишить тут всю техніку. І казати – «нужно просто прекратить стрелять» означає, що ми не стріляємо, бо там миротворці, а по нам стріляють», – пояснив парламентар.«Це все дуже ризиковані меседжи. Ті, хто розбираються в цих тезах бачать, що це здача українських інтересів. Для тих, хто не розбирається – ніби нічого такого – пряме народовладдя, референдум, миротворці «прекратить стрелять», – зазначив Лапін.Окрім того, нардеп повідомив, що європейські партнери дійсно тепер можуть зупинити питання фінансування, питання надання додаткових озброєнь, які ми отримуємо – «джевелін» і т. д. Ці всі питання можуть призупинитися, тому що не відомо, в які напрямки це все далі дивитиметься, в яку сторону все може «стрелити».«Тому, в цій ситуації, я вважаю, що Володимир Зеленський не є відкрито проросійський кандидат. Звичайно, ми повинні поважати будь-який вибір українців. Але, ця технологія призвела, в тому числі про, що говорять європейські партнери, до категоричних розколів в суспільстві. Якщо ми раніше були згуртовані навколо прапора України проти агресії Росії, то сьогодні нам якраз нав’язують тези політтехнології зовсім не проукраїнських. Це тези нав’язані ззовні. Тому, більші ризики бачу для нашої державності», – підсумував Ігор Лапін.

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