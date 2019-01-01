Юні актори з Донеччини покажуть у Луцьку інтерактивну виставу





Проект започатковано благодійною організацією “Творчість заради життя" у листопаді 2017 року за підтримки Луцької міської ради з метою популяризації театрального мистецтва, налагодження творчих контактів дітей та молоді, зокрема, з особливими потребами, шляхом забезпечення їх доступу до формальної та неформальної культурно-мистецької освіти. Про це йдеться на сайті



Відтак, 4 квітня у міській раді відбулася зустріч секретаря міської ради Григорія Пустовіта із театральним колективом “Дивограй” з Авдіївки, який цьогоріч з допомогою волонтерів благодійної організації “Творчість заради життя” візьме участь у постановці інтерактивної вистави “Щоденник Ельфа”.







Як розповіла Наталія Журавльова, за період реалізації проекту наше місто відвідало 24 театральні колективи (понад 400 учасників) з різних регіонів України.







Творчий колектив з міста Авдіївки побував у Луцьку минулого року. Результатом участі у проекті стала вистава "Філософська казка "Бути собою", яка була презентована колективом на фестивалі "Авдіївка ФМ" та визнана конкурсною комісією в номінації "Гран-прі".



Цього року театральний колектив з Авдіївки за сприяння волонтерів БО "Творчість заради життя" презентує у Луцьку інтерактивну виставу "Щоденник Ельфа". Ця вистава побудована на актуально-важливих для підлітків темах, питаннях та проблемах, зокрема і родинних стосунків.







Презентація вистави відбудеться у Луцьку 9 квітня 2019 року на сцені Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена за участі учнів школи, та в Авдіївці 1 травня 2019 року на головній сцені фестивалю мистецтв "Авдіївка ФМ".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 04-10 квітня 2019 року у Луцьку реалізовується культурний проект "Lutsk Junior Theatrе", учасниками якого є дитячий театральний колектив з міста Авдіївка Донецької області.Проект започатковано благодійною організацією “Творчість заради життя" у листопаді 2017 року за підтримки Луцької міської ради з метою популяризації театрального мистецтва, налагодження творчих контактів дітей та молоді, зокрема, з особливими потребами, шляхом забезпечення їх доступу до формальної та неформальної культурно-мистецької освіти. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради Відтак, 4 квітня у міській раді відбулася зустріч секретаря міської радиіз театральним колективом “Дивограй” з Авдіївки, який цьогоріч з допомогою волонтерів благодійної організації “Творчість заради життя” візьме участь у постановці інтерактивної вистави “Щоденник Ельфа”.Як розповіла Наталія Журавльова, за період реалізації проекту наше місто відвідало 24 театральні колективи (понад 400 учасників) з різних регіонів України.Творчий колектив з міста Авдіївки побував у Луцьку минулого року. Результатом участі у проекті стала вистава "Філософська казка "Бути собою", яка була презентована колективом на фестивалі "Авдіївка ФМ" та визнана конкурсною комісією в номінації "Гран-прі".Цього року театральний колектив з Авдіївки за сприяння волонтерів БО "Творчість заради життя" презентує у Луцьку інтерактивну виставу "Щоденник Ельфа". Ця вистава побудована на актуально-важливих для підлітків темах, питаннях та проблемах, зокрема і родинних стосунків.Презентація вистави відбудеться у Луцьку 9 квітня 2019 року на сцені Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена за участі учнів школи, та в Авдіївці 1 травня 2019 року на головній сцені фестивалю мистецтв "Авдіївка ФМ".

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