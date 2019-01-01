5 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують день народження селищний голова селища Благодатнета політолог(на фото).Вітаємо їх, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.А також вітаємо сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Лідія, Никон, Іван. Зичимо їм успіхів у всіх починаннях.5 квітня 1910 року народилася народна художниця. Хоч вона не волинянка за походженням, зате з 1911 року жила у Луцьку у власному будинку в центрі міста, згодом – у батьківському маєтку в селі Гавчиці, недалеко від Ківерців Луцького повіту.Пізніше розписувала церкви у селах Волині. У Луцькому кафедральному Свято-Троїцькому соборі художниця працювала наприкінці 60-х років минулого століття. Тут їй належать ікони «В’їзд Господній в Ієрусалим» та «Нагорна проповідь Ісуса Христа».1970 року, у час тотального атеїстичного наступу, вона розписала Свято-Феодосіївську церкву у Луцьку.15 серпня 2000 року Лідія Спаська померла і була похована в Гавчицях на Волині.