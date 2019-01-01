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«Реформа сприяє поліпшенню у діяльності медзакладу», – головний лікар луцької поліклініки

«Реформа сприяє поліпшенню у діяльності медзакладу», – головний лікар луцької поліклініки
В усіх регіонах України уже працюють за новим принципом надання первинної медичної допомоги: “гроші йдуть за пацієнтом”.

Громадянин укладає декларацію із cімейним лікарем, якого обрав і Національна служба здоров’я платить кошти за договором у той заклад, де працює лікар. Повідомляє 12 канал.

Із першого квітня, за пацієнтів, які потрапили до “червоного списку”,тобто не підписали декларацію, оплати припинять.

Головний лікар Луцької поліклініки №1 каже, що нині опановують електронний документообіг. У такому форматі створюватимуть медичні карти, лікарняні листи, направлення до вузькопрофільних спеціалістів та рецепти на так звані “Доступні ліки”.

Ігор Гнетньов зазначає, реформа сприяє поліпшенню у діяльності поліклініки, нині головне – звикнути до нового формату спілкування лікаря з пацієнтом. Такої думки дотримуються і відвідувачі медзакладу.


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Теги: поліклініка, Ігор Гнетньов, реформа
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