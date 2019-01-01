У центрі Луцька почали висаджувати квіти. ФОТО





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Зокрема, у середу, 3 квітня, працівники комунального підприємства «Парки та сквери Луцька» висадили квіти, привезені у спеціальних горщиках і ящиках, у клумби біля пам'ятника Лесі Украінки, що напроти Драмтеатру.

























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині вже відчувається весна – на Театральному майдані почали висаджувати квіти.Про це пише Таблоїд Волині Зокрема, у середу, 3 квітня, працівники комунального підприємства «Парки та сквери Луцька» висадили квіти, привезені у спеціальних горщиках і ящиках, у клумби біля пам'ятника Лесі Украінки, що напроти Драмтеатру.

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