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На Волині шукають кандидатів на призначення стипендій міськради

На Волині шукають кандидатів на призначення стипендій міськради
З 1 квітня по 30 квітня 2019 року у Володимирі-Волинському відбувається висунення кандидатів для призначення стипендій міської ради. Про це йдеться на сайті міської ради.

Стипендії призначаються жителям міста Володимир-Волинський віком від 18 до 35 років (включно): студентам вищих навчальних закладів, працівникам установ, організацій та підприємств міста, викладачам, спортсменам, громадським діячам які внесли особистий внесок у розвиток виробництва, науки, освіти, культури, спорту міста, ведуть активну громадську роботу.

Кандидатами на нагородження стипендією можуть бути жителі міста, які виявили особливі успіхи у: навчанні та науковій діяльності, краєзнавчій роботі, творчо-мистецькій роботі, спортивно-масовій роботі, трудовій та громадській роботі.

Висунення кандидатів для призначення стипендій відбувається радами навчальних закладів, органами студентського самоврядування, трудовими колективами, громадськими організаціями, місцевими осередками політичних партій, депутатами міської ради.

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Теги: стипендія, Володимир-Волинський, міська рада
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