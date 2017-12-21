На Волині шукають кандидатів на призначення стипендій міськради





Стипендії призначаються жителям міста Володимир-Волинський віком від 18 до 35 років (включно): студентам вищих навчальних закладів, працівникам установ, організацій та підприємств міста, викладачам, спортсменам, громадським діячам які внесли особистий внесок у розвиток виробництва, науки, освіти, культури, спорту міста, ведуть активну громадську роботу.



Кандидатами на нагородження стипендією можуть бути жителі міста, які виявили особливі успіхи у: навчанні та науковій діяльності, краєзнавчій роботі, творчо-мистецькій роботі, спортивно-масовій роботі, трудовій та громадській роботі.



Висунення кандидатів для призначення стипендій відбувається радами навчальних закладів, органами студентського самоврядування, трудовими колективами, громадськими організаціями, місцевими осередками політичних партій, депутатами міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 квітня по 30 квітня 2019 року у Володимирі-Волинському відбувається висунення кандидатів для призначення стипендій міської ради. Про це йдеться на сайті міської ради.Стипендії призначаються жителям міста Володимир-Волинський віком від 18 до 35 років (включно): студентам вищих навчальних закладів, працівникам установ, організацій та підприємств міста, викладачам, спортсменам, громадським діячам які внесли особистий внесок у розвиток виробництва, науки, освіти, культури, спорту міста, ведуть активну громадську роботу.Кандидатами на нагородження стипендією можуть бути жителі міста, які виявили особливі успіхи у: навчанні та науковій діяльності, краєзнавчій роботі, творчо-мистецькій роботі, спортивно-масовій роботі, трудовій та громадській роботі.Висунення кандидатів для призначення стипендій відбувається радами навчальних закладів, органами студентського самоврядування, трудовими колективами, громадськими організаціями, місцевими осередками політичних партій, депутатами міської ради.

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