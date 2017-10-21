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У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям. ФОТО

У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям. ФОТО
На проспекті Соборності у Києві чоловік, який вигулював собаку, знайшов сумку з немовлям.

Киянин повідомив у поліцію, що знайшов у сумці немовля, - йдеться на сайті Нацполіції.

Сумка знаходилася між двома будинками у бетонній конструкції. Малюк був загорнутий у ковдру.

У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям. ФОТО

У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям. ФОТО


Хлопчик, попередньо, був народжений протягом останньої доби і перебував у задовільному стані.

Дитину госпіталізували. Загрози її життю немає.

У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям. ФОТО

У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям. ФОТО

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 ККУ – Залишення в небезпеці. Жінці, яка кинула свою дитину на вулиці, загрожує до двох років позбавлення волі. Встановленням її особи займається поліція.


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Теги: Київ, немовля, сумка
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