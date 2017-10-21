У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям. ФОТО





Киянин повідомив у поліцію, що знайшов у сумці немовля, - йдеться на сайті



Сумка знаходилася між двома будинками у бетонній конструкції. Малюк був загорнутий у ковдру.









Хлопчик, попередньо, був народжений протягом останньої доби і перебував у задовільному стані.



Дитину госпіталізували. Загрози її життю немає.







Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 ККУ – Залишення в небезпеці. Жінці, яка кинула свою дитину на вулиці, загрожує до двох років позбавлення волі. Встановленням її особи займається поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Соборності у Києві чоловік, який вигулював собаку, знайшов сумку з немовлям.Киянин повідомив у поліцію, що знайшов у сумці немовля, - йдеться на сайті Нацполіції Сумка знаходилася між двома будинками у бетонній конструкції. Малюк був загорнутий у ковдру.Хлопчик, попередньо, був народжений протягом останньої доби і перебував у задовільному стані.Дитину госпіталізували. Загрози її життю немає.Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 ККУ – Залишення в небезпеці. Жінці, яка кинула свою дитину на вулиці, загрожує до двох років позбавлення волі. Встановленням її особи займається поліція.

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