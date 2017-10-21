У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям. ФОТО
Сьогодні, 03:30
На проспекті Соборності у Києві чоловік, який вигулював собаку, знайшов сумку з немовлям.
Киянин повідомив у поліцію, що знайшов у сумці немовля, - йдеться на сайті Нацполіції.
Сумка знаходилася між двома будинками у бетонній конструкції. Малюк був загорнутий у ковдру.
Хлопчик, попередньо, був народжений протягом останньої доби і перебував у задовільному стані.
Дитину госпіталізували. Загрози її життю немає.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 ККУ – Залишення в небезпеці. Жінці, яка кинула свою дитину на вулиці, загрожує до двох років позбавлення волі. Встановленням її особи займається поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Киянин повідомив у поліцію, що знайшов у сумці немовля, - йдеться на сайті Нацполіції.
Сумка знаходилася між двома будинками у бетонній конструкції. Малюк був загорнутий у ковдру.
Хлопчик, попередньо, був народжений протягом останньої доби і перебував у задовільному стані.
Дитину госпіталізували. Загрози її життю немає.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 ККУ – Залишення в небезпеці. Жінці, яка кинула свою дитину на вулиці, загрожує до двох років позбавлення волі. Встановленням її особи займається поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям. ФОТО
Сьогодні, 03:30
У центрі Луцька почали висаджувати квіти. ФОТО
Сьогодні, 02:35
«Реформа сприяє поліпшенню у діяльності медзакладу», – головний лікар луцької поліклініки
Сьогодні, 00:17
5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00