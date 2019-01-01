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У центрі Луцька перекриють вулицю

У центрі Луцька перекриють вулицю
У Луцьку обмежать рух транспорту вулицею Пушкіна.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Нагадаємо, у Луцьку почали ремонтувати вулицю Пушкіна. Капітальний ремонт розпочали з демонтажу шашки Трилінського. Її планують очистити та привести в стан придатний для повторного застосування.

Перекриють вулицю з 9:00 5-го квітня і до завершення робіт.

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Теги: ремонт, перекриття, дороги
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