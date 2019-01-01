У центрі Луцька перекриють вулицю
Сьогодні, 09:00
У Луцьку обмежать рух транспорту вулицею Пушкіна.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Нагадаємо, у Луцьку почали ремонтувати вулицю Пушкіна. Капітальний ремонт розпочали з демонтажу шашки Трилінського. Її планують очистити та привести в стан придатний для повторного застосування.
Перекриють вулицю з 9:00 5-го квітня і до завершення робіт.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Нагадаємо, у Луцьку почали ремонтувати вулицю Пушкіна. Капітальний ремонт розпочали з демонтажу шашки Трилінського. Її планують очистити та привести в стан придатний для повторного застосування.
Перекриють вулицю з 9:00 5-го квітня і до завершення робіт.
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