У центрі Луцька перекриють вулицю





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Нагадаємо, у Луцьку



Перекриють вулицю з 9:00 5-го квітня і до завершення робіт.

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