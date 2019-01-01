«Будьте мужиком і приходьте на дебати», – Порошенко до Зеленського. ВІДЕО
Сьогодні, 09:08
Президент України Петро Порошенко записав повторне звернення до свого опонента на виборах Володимира Зеленського і закликав його приходити на дебати і «не шукати причин».
Відеозвернення Порошенко опублікував на своїх сторінках у соцмережах.
«Не бійтеся, дебати це не страшно, це нормальна політична традиція… Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це – некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон так стадіон. Я чекаю!», – йдеться у відеозверненні чинного президента, оприлюдненому в ніч на 5 квітня.
Зауважимо, обмін зверненнями між Порошенком і Зеленським, кандидатами у президенти, які проходять у другий тур виборів голови держави в Україні, триває вже кілька днів.
3 квітня Зеленський запропонував Порошенкові провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві.
Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.
Після цього в штабі Зеленського заявили, що перед тим, як дебатувати, кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів».
Представник штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що президент зранку 5 квітня чекатиме на Зеленського в медпункті стадіону «Олімпійський» в Києві для здачі всіх аналізів.
У Зеленського ж запросили Порошенка здати аналізи в «незалежній лабораторії».
Нагадаємо, другий тур виборів президента України має відбутися 21 квітня, перед тим, згідно із законом, мають пройти дебати кандидатів на Суспільному.
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Відеозвернення Порошенко опублікував на своїх сторінках у соцмережах.
«Не бійтеся, дебати це не страшно, це нормальна політична традиція… Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це – некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон так стадіон. Я чекаю!», – йдеться у відеозверненні чинного президента, оприлюдненому в ніч на 5 квітня.
Зауважимо, обмін зверненнями між Порошенком і Зеленським, кандидатами у президенти, які проходять у другий тур виборів голови держави в Україні, триває вже кілька днів.
3 квітня Зеленський запропонував Порошенкові провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві.
Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.
Після цього в штабі Зеленського заявили, що перед тим, як дебатувати, кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів».
Представник штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що президент зранку 5 квітня чекатиме на Зеленського в медпункті стадіону «Олімпійський» в Києві для здачі всіх аналізів.
У Зеленського ж запросили Порошенка здати аналізи в «незалежній лабораторії».
Нагадаємо, другий тур виборів президента України має відбутися 21 квітня, перед тим, згідно із законом, мають пройти дебати кандидатів на Суспільному.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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