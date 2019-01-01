«Будьте мужиком і приходьте на дебати», – Порошенко до Зеленського. ВІДЕО

Президент України Петро Порошенко записав повторне звернення до свого опонента на виборах Володимира Зеленського і закликав його приходити на дебати і «не шукати причин».Відеозвернення Порошенко опублікував на своїх сторінках у соцмережах.«Не бійтеся, дебати це не страшно, це нормальна політична традиція… Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це – некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон так стадіон. Я чекаю!», – йдеться у відеозверненні чинного президента, оприлюдненому в ніч на 5 квітня.Зауважимо, обмін зверненнями між Порошенком і Зеленським, кандидатами у президенти, які проходять у другий тур виборів голови держави в Україні, триває вже кілька днів.3 квітня Зеленський запропонував Порошенкові провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві.Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.Після цього в штабі Зеленського заявили, що перед тим, як дебатувати, кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів».Представник штабу Порошенказаявив, що президент зранку 5 квітня чекатиме на Зеленського в медпункті стадіону «Олімпійський» в Києві для здачі всіх аналізів.У Зеленського ж запросили Порошенка здати аналізи в «незалежній лабораторії».Нагадаємо, другий тур виборів президента України має відбутися 21 квітня, перед тим, згідно із законом, мають пройти дебати кандидатів на Суспільному.