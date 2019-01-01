Курс валют у Луцьку на 5 квітня
Сьогодні, 09:11
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.777, а продаж - 27.145.
Євро при купівлі становить - 29.989, при продажу - 30.556.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.428.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.755, продаж - 7.155.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 29.989, при продажу - 30.556.
Курс російського рубля: купівля - 0.361, продаж - 0.428.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.755, продаж - 7.155.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Яке свято 5 квітня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 5 квітня
Сьогодні, 09:11
У центрі Луцька перекриють вулицю
Сьогодні, 09:00