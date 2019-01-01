Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Сьогодні, 09:40
Волинський фотограф Віктор Чухрай поділився магічними світлинами лісу навесні.
Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Хоч на календарі вже 5-те квітня, однак ліс лише прокидається від зимового сну. На деревах з'являються перші листочки, а з-під трави показують свої тендітні квіти первоцвіти.
"Ефемери - трепетна ніжність весняного лісу..." - прокоментував своїй фотороботи Віктор Чухрай.
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Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.
Хоч на календарі вже 5-те квітня, однак ліс лише прокидається від зимового сну. На деревах з'являються перші листочки, а з-під трави показують свої тендітні квіти первоцвіти.
"Ефемери - трепетна ніжність весняного лісу..." - прокоментував своїй фотороботи Віктор Чухрай.
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