Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа

Віктор Чухрай поділився магічними світлинами лісу навесні.



Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.



Хоч на календарі вже 5-те квітня, однак ліс лише прокидається від зимового сну. На деревах з'являються перші листочки, а з-під трави показують свої тендітні квіти первоцвіти.



"Ефемери - трепетна ніжність весняного лісу..." - прокоментував своїй фотороботи Віктор Чухрай.





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