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Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа

Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Волинський фотограф Віктор Чухрай поділився магічними світлинами лісу навесні.

Фото він виклав на своїй сторінці у Facebook.

Хоч на календарі вже 5-те квітня, однак ліс лише прокидається від зимового сну. На деревах з'являються перші листочки, а з-під трави показують свої тендітні квіти первоцвіти.

"Ефемери - трепетна ніжність весняного лісу..." - прокоментував своїй фотороботи Віктор Чухрай.
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа
Трепетна ніжність весняного лісу: дивовижні світлини волинського фотографа


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Теги: весна, природа
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