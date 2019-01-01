Порошенко і Зеленський здали аналізи
Сьогодні, 10:04
Переможці першого туру президентських виборів Володимир Зеленський і Петро Порошенко здали аналізи на алкоголь і наркотики перед дебатами.
Так, чинний Глава Держави Петро Порошенко зробив це в медпункті стадіону «Олімпійський», куди, до речі, він запросив і Зеленського.
Процес здачі аналізів транслювали онлайн на сторінки Президента у соцмережах, а також це відбувалося у присутності журналістів.
Натомість Зеленський напередодні здав аналізи у приватній клініці Києва.
Він зробив це без присутності і журналістів, приїхавши до клініки на 20 хвилин раніше анонсованого часу. Напередодні політконсультант Зеленського Дмитро Разумков зазначив, що в журналістів «буде можливість відзняти все і бути присутніми навіть при всіх аналізах».
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Так, чинний Глава Держави Петро Порошенко зробив це в медпункті стадіону «Олімпійський», куди, до речі, він запросив і Зеленського.
Процес здачі аналізів транслювали онлайн на сторінки Президента у соцмережах, а також це відбувалося у присутності журналістів.
Натомість Зеленський напередодні здав аналізи у приватній клініці Києва.
Він зробив це без присутності і журналістів, приїхавши до клініки на 20 хвилин раніше анонсованого часу. Напередодні політконсультант Зеленського Дмитро Разумков зазначив, що в журналістів «буде можливість відзняти все і бути присутніми навіть при всіх аналізах».
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