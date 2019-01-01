Порошенко і Зеленський здали аналізи

Переможці першого туру президентських виборівздали аналізи на алкоголь і наркотики перед дебатами.Так, чинний Глава Держави Петро Порошенко зробив це в медпункті стадіону «Олімпійський», куди, до речі, він запросив і Зеленського.Процес здачі аналізів транслювали онлайн на сторінки Президента у соцмережах, а також це відбувалося у присутності журналістів.Натомість Зеленський напередодні здав аналізи у приватній клініці Києва.Він зробив це без присутності і журналістів, приїхавши до клініки на 20 хвилин раніше анонсованого часу. Напередодні політконсультант Зеленськогозазначив, що в журналістів «буде можливість відзняти все і бути присутніми навіть при всіх аналізах».