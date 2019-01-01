Розповіли про один день роботи медиків волинської «швидкої»

За добу 4 квітня на Волині здійснили 314 виїздів бригад екстреної медичної допомоги.Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Лікар-консультант прийняв та проаналізував 114 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.Диспетчери та лікар-консультант надали 34 порад мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доправили 111 осіб.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 8 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- К. Каширському р-ні до сіл Хотишів та Фаринки;- Ковельському р-ні до сіл Кривлин та Кричевичі (2 виклики);- Старовижівському р-ні до сіл Мизове та Любохини;- Турійському р-ні до села Овлочин.