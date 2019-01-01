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Розповіли про один день роботи медиків волинської «швидкої»

Розповіли про один день роботи медиків волинської «швидкої»
За добу 4 квітня на Волині здійснили 314 виїздів бригад екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Лікар-консультант прийняв та проаналізував 114 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.

Диспетчери та лікар-консультант надали 34 порад мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доправили 111 осіб.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 8 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- К. Каширському р-ні до сіл Хотишів та Фаринки;
- Ковельському р-ні до сіл Кривлин та Кричевичі (2 виклики);
- Старовижівському р-ні до сіл Мизове та Любохини;
- Турійському р-ні до села Овлочин.

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Теги: медицина, швидка допомога, Волинь
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