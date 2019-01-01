На волинській митниці у чоловіка вилучили приховану валюту

Волинські митники на посту "Доманово" вилучили у пасажира надмір валюти у 2400 євро.ЇЇ у «бардачку», окремо від дозволених 10 тисяч євро, намагався провезти із Білорусі мешканець Рівненщини, - пише Волинська митниця ДФС.При цьому водій авто скористався «зеленим коридором» як смугою спрощеного митного контролю.Волинянам нагадують, що дозволений до переміщення через «зелений коридор» ліміт готівки становить 10 тисяч євро. Надмір підлягає обов’язковому письмовому декларуванню та документальному підтвердженню походження.Відтак, пасажиру залишили 10 тисяч євро. Решту, що за курсом Нацбанку України становить майже 65 тисяч гривень – тимчасово вилучили до рішення суду.