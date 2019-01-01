У Луцьку побили і пограбували хлопця
Сьогодні, 10:38
У Луцьку на вулиці Привокзальній пограбували 27-річного чоловіка.
У середу, 3 квітня, до поліції надійшла заява від потерпілого, - пише ГУНП у Волинській області.
Чоловік повідомив, що ввечері його побили та пограбували. Чоловік відібрав у потерпілого гроші та мобільний телефон.
Поліцейські встановили, що пограбування скоїв раніше судимий 29-річний місцевий житель.
За фактом пограбування поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
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У середу, 3 квітня, до поліції надійшла заява від потерпілого, - пише ГУНП у Волинській області.
Чоловік повідомив, що ввечері його побили та пограбували. Чоловік відібрав у потерпілого гроші та мобільний телефон.
Поліцейські встановили, що пограбування скоїв раніше судимий 29-річний місцевий житель.
За фактом пограбування поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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