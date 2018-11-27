На Волині цьогоріч під час пожеж врятували життя трьох людей
Сьогодні, 18:18
Волинські рятувальники підбили підсумки роботи у першому кварталі 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Цього року підрозділи служби «101» області ліквідували 468 пожеж, під час яких врятували життя 3-х людей. Також здійснили 230 виїздів на аварійно-рятувальні роботи, де врятували життя 7-ми громадян.
Особовий склад групи піротехнічних робіт вилучив та знищив 133 вибухонебезпечні предмети.
Крім цього, ліквідували 150 пожеж у природних екосистемах на площі близько 167 га. Спільно з фахівцями екологічної інспекції та поліцією провели 218 рейдів для недопущення пожеж в екосистемах, за результатами яких працівники Державної екологічної інспекції області до адміністративної відповідальності притягнули 61 особу.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Цього року підрозділи служби «101» області ліквідували 468 пожеж, під час яких врятували життя 3-х людей. Також здійснили 230 виїздів на аварійно-рятувальні роботи, де врятували життя 7-ми громадян.
Особовий склад групи піротехнічних робіт вилучив та знищив 133 вибухонебезпечні предмети.
Крім цього, ліквідували 150 пожеж у природних екосистемах на площі близько 167 га. Спільно з фахівцями екологічної інспекції та поліцією провели 218 рейдів для недопущення пожеж в екосистемах, за результатами яких працівники Державної екологічної інспекції області до адміністративної відповідальності притягнули 61 особу.
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