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На Волині цьогоріч під час пожеж врятували життя трьох людей

На Волині цьогоріч під час пожеж врятували життя трьох людей
Волинські рятувальники підбили підсумки роботи у першому кварталі 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Цього року підрозділи служби «101» області ліквідували 468 пожеж, під час яких врятували життя 3-х людей. Також здійснили 230 виїздів на аварійно-рятувальні роботи, де врятували життя 7-ми громадян.

Особовий склад групи піротехнічних робіт вилучив та знищив 133 вибухонебезпечні предмети.

Крім цього, ліквідували 150 пожеж у природних екосистемах на площі близько 167 га. Спільно з фахівцями екологічної інспекції та поліцією провели 218 рейдів для недопущення пожеж в екосистемах, за результатами яких працівники Державної екологічної інспекції області до адміністративної відповідальності притягнули 61 особу.

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Теги: рятувальники, пожежі, боєприпаси
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