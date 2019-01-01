Відомі перші результати аналізів Порошенка

Петра Порошенка, жодної психоактивної речовини в його організмі виявлено не було.



Про це повідомив лікар-нарколог Київської міської наркологічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий, - передає



"З дозволу людини, яка проходила обстеження, ми використовували декілька способів виявлення психоактивних речовин в організмі, це були і швидкі тести, результати яких я вже маю можливість оприлюднити – жодної психоактивної речовини знайдено не було", - сказав він.



Він додав, що впродовж двох годин буде можливість провести більш ґрунтовне та змістовне обстеження.



Нагадаємо, сьогодні кандидат у президенти



Раніше цього дня в одній з лабораторій медичного центру Eurolab здав аналізи ще один кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За результатами експрес-тесту медичного огляду кандидата у президенти, жодної психоактивної речовини в його організмі виявлено не було.Про це повідомив лікар-нарколог Київської міської наркологічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий, - передає УНН "З дозволу людини, яка проходила обстеження, ми використовували декілька способів виявлення психоактивних речовин в організмі, це були і швидкі тести, результати яких я вже маю можливість оприлюднити – жодної психоактивної речовини знайдено не було", - сказав він.Він додав, що впродовж двох годин буде можливість провести більш ґрунтовне та змістовне обстеження.Нагадаємо, сьогодні кандидат у президенти Петро Порошенко пройшов медогляд перед дебатами на стадіоні "Олімпійський".Раніше цього дня в одній з лабораторій медичного центру Eurolab здав аналізи ще один кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

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