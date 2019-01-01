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Відомі перші результати аналізів Порошенка

Відомі перші результати аналізів Порошенка
За результатами експрес-тесту медичного огляду кандидата у президенти Петра Порошенка, жодної психоактивної речовини в його організмі виявлено не було.

Про це повідомив лікар-нарколог Київської міської наркологічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий, - передає УНН.

"З дозволу людини, яка проходила обстеження, ми використовували декілька способів виявлення психоактивних речовин в організмі, це були і швидкі тести, результати яких я вже маю можливість оприлюднити – жодної психоактивної речовини знайдено не було", - сказав він.

Він додав, що впродовж двох годин буде можливість провести більш ґрунтовне та змістовне обстеження.

Нагадаємо, сьогодні кандидат у президенти Петро Порошенко пройшов медогляд перед дебатами на стадіоні "Олімпійський".

Раніше цього дня в одній з лабораторій медичного центру Eurolab здав аналізи ще один кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

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Теги: аналізи, дебати, вибори, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, результати
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