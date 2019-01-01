«Стьобне» відео лучанина, яким він потролив Зеленського, підірвало мережу

Лучанинзняв відео, яким потролив кандидата у Президенти УкраїниРолик, який вже має величезну кількість переглядів, поширень та коментарів, Моклиця розмістив у YouTube.Так, у Facebook та YouTube відео вже назбирало понад 300 тисяч переглядів. Його масово поширюють у різні групи та на персональні сторінки, коментують та називають «розривом».У відео Юрій Моклиця нібито відповідає на повістку з військкомат. Насправді ж у – це іронічна відповідь на відеозвернення Володимира Зеленського до Петра Порошенка, пов’язані із дебатами перед другим туром виборів.Текст звернення Моклиці до «воєнкома» подаємо без змін:"Звертаюся до військового комісара. Ви прислали мені повістку і кличете мене у військкомат. Думали, що я втечу, відморожусь, заховаюсь? Ні, я не такий!Я приймаю виклик, ось мої умови: чекаю на вас тут, на центральній площі міста. Призовна комісія має відбутися перед народом України. Усі телеканали і журналісти мають право бути присутніми.Ми з вами вдвох обов'язково повинні пройти медичну експертизу, щоб довести, що серед нас немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий військовослужбовець.В знак поваги до щонайменше 30 моїх друзів ви повинні сказати публічно, що я не "сєпар", не ватник, не сцикло. А справжній патріот України! Даю вам 24 години. Думай...те!".Нагадаємо, раніше Зеленський записав звернення до Порошенка, у якому назвав свої умови дебатів та дав 24 години чинному Президенту України на роздуми. Дебати мали б відбутися на НСК "Олімпійський". Однак там поки не отримували жодних офіційних заявок щодо них. Натомість Петро ПорошенкоБільше того, Зеленський та Порошенко. Так, чинний Глава Держави Петро Порошенко зробив це в медпункті стадіону «Олімпійський», куди, до речі, він запросив і Зеленського.Процес здачі аналізів транслювали онлайн на сторінки Президента у соцмережах, а також це відбувалося у присутності журналістів.Натомість Зеленський напередодні здав аналізи у приватній клініці Києва.