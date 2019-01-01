«Стьобне» відео лучанина, яким він потролив Зеленського, підірвало мережу
Сьогодні, 10:52
Лучанин Юрій Моклиця зняв відео, яким потролив кандидата у Президенти України Володимира Зеленського.
Ролик, який вже має величезну кількість переглядів, поширень та коментарів, Моклиця розмістив у YouTube.
Так, у Facebook та YouTube відео вже назбирало понад 300 тисяч переглядів. Його масово поширюють у різні групи та на персональні сторінки, коментують та називають «розривом».
У відео Юрій Моклиця нібито відповідає на повістку з військкомат. Насправді ж у – це іронічна відповідь на відеозвернення Володимира Зеленського до Петра Порошенка, пов’язані із дебатами перед другим туром виборів.
Текст звернення Моклиці до «воєнкома» подаємо без змін:
"Звертаюся до військового комісара. Ви прислали мені повістку і кличете мене у військкомат. Думали, що я втечу, відморожусь, заховаюсь? Ні, я не такий!
Я приймаю виклик, ось мої умови: чекаю на вас тут, на центральній площі міста. Призовна комісія має відбутися перед народом України. Усі телеканали і журналісти мають право бути присутніми.
Ми з вами вдвох обов'язково повинні пройти медичну експертизу, щоб довести, що серед нас немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий військовослужбовець.
В знак поваги до щонайменше 30 моїх друзів ви повинні сказати публічно, що я не "сєпар", не ватник, не сцикло. А справжній патріот України! Даю вам 24 години. Думай...те!".
Нагадаємо, раніше Зеленський записав звернення до Порошенка, у якому назвав свої умови дебатів та дав 24 години чинному Президенту України на роздуми. Дебати мали б відбутися на НСК "Олімпійський". Однак там поки не отримували жодних офіційних заявок щодо них. Натомість Петро Порошенко відповів на виклик Зеленського.
Більше того, Зеленський та Порошенко здали аналізи на вміст у крові алкоголю та наркотиків перед другим туром виборів. Так, чинний Глава Держави Петро Порошенко зробив це в медпункті стадіону «Олімпійський», куди, до речі, він запросив і Зеленського.
Процес здачі аналізів транслювали онлайн на сторінки Президента у соцмережах, а також це відбувалося у присутності журналістів.
Натомість Зеленський напередодні здав аналізи у приватній клініці Києва.
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Ролик, який вже має величезну кількість переглядів, поширень та коментарів, Моклиця розмістив у YouTube.
Так, у Facebook та YouTube відео вже назбирало понад 300 тисяч переглядів. Його масово поширюють у різні групи та на персональні сторінки, коментують та називають «розривом».
У відео Юрій Моклиця нібито відповідає на повістку з військкомат. Насправді ж у – це іронічна відповідь на відеозвернення Володимира Зеленського до Петра Порошенка, пов’язані із дебатами перед другим туром виборів.
Текст звернення Моклиці до «воєнкома» подаємо без змін:
"Звертаюся до військового комісара. Ви прислали мені повістку і кличете мене у військкомат. Думали, що я втечу, відморожусь, заховаюсь? Ні, я не такий!
Я приймаю виклик, ось мої умови: чекаю на вас тут, на центральній площі міста. Призовна комісія має відбутися перед народом України. Усі телеканали і журналісти мають право бути присутніми.
Ми з вами вдвох обов'язково повинні пройти медичну експертизу, щоб довести, що серед нас немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий військовослужбовець.
В знак поваги до щонайменше 30 моїх друзів ви повинні сказати публічно, що я не "сєпар", не ватник, не сцикло. А справжній патріот України! Даю вам 24 години. Думай...те!".
Нагадаємо, раніше Зеленський записав звернення до Порошенка, у якому назвав свої умови дебатів та дав 24 години чинному Президенту України на роздуми. Дебати мали б відбутися на НСК "Олімпійський". Однак там поки не отримували жодних офіційних заявок щодо них. Натомість Петро Порошенко відповів на виклик Зеленського.
Більше того, Зеленський та Порошенко здали аналізи на вміст у крові алкоголю та наркотиків перед другим туром виборів. Так, чинний Глава Держави Петро Порошенко зробив це в медпункті стадіону «Олімпійський», куди, до речі, він запросив і Зеленського.
Процес здачі аналізів транслювали онлайн на сторінки Президента у соцмережах, а також це відбувалося у присутності журналістів.
Натомість Зеленський напередодні здав аналізи у приватній клініці Києва.
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