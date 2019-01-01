У «ПортCity» – конкурс талантів*

5, 6 та 7 квітня в ТРЦ «ПортCity» відбудеться перший відбірковий тур серед учасників конкурсу «Таланти ПортCity 2019».Професійне журі обере по 3 фіналісти з кожного напрямку серед яких, в подальшому, будуть обрані переможці.Усі фіналісти конкурсу виступлять на великій професійній сцені з хедлайнерами на річниці ТРЦ «ПортCity» в червні. Тоді ж і будуть обрані та нагороджені переможці конкурсу. Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок.Офіційні правила учасника:Тож учасників та вболівальників чекають на першому відбірковому турі 5-7 квітня в ТРЦ ПортCity на 1-му поверсі.