У «ПортCity» – конкурс талантів*
Сьогодні, 11:09
5, 6 та 7 квітня в ТРЦ «ПортCity» відбудеться перший відбірковий тур серед учасників конкурсу «Таланти ПортCity 2019».
Професійне журі обере по 3 фіналісти з кожного напрямку серед яких, в подальшому, будуть обрані переможці.
Усі фіналісти конкурсу виступлять на великій професійній сцені з хедлайнерами на річниці ТРЦ «ПортCity» в червні. Тоді ж і будуть обрані та нагороджені переможці конкурсу. Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок.
Офіційні правила учасника:
https://drive.google.com/file/d/12ggNoLVwNpkWIQws47dGR5AQrY3kpjRz/view?fbclid=IwAR2cUbN1feDgYrS81p-57EAR7m2cTk6tKWo9WJ06Mt_PIqImHdGA1cXhlAI
Тож учасників та вболівальників чекають на першому відбірковому турі 5-7 квітня в ТРЦ ПортCity на 1-му поверсі.
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Професійне журі обере по 3 фіналісти з кожного напрямку серед яких, в подальшому, будуть обрані переможці.
Усі фіналісти конкурсу виступлять на великій професійній сцені з хедлайнерами на річниці ТРЦ «ПортCity» в червні. Тоді ж і будуть обрані та нагороджені переможці конкурсу. Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок.
Офіційні правила учасника:
https://drive.google.com/file/d/12ggNoLVwNpkWIQws47dGR5AQrY3kpjRz/view?fbclid=IwAR2cUbN1feDgYrS81p-57EAR7m2cTk6tKWo9WJ06Mt_PIqImHdGA1cXhlAI
Тож учасників та вболівальників чекають на першому відбірковому турі 5-7 квітня в ТРЦ ПортCity на 1-му поверсі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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