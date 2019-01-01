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У «ПортCity» – конкурс талантів*

У «ПортCity» – конкурс талантів*
5, 6 та 7 квітня в ТРЦ «ПортCity» відбудеться перший відбірковий тур серед учасників конкурсу «Таланти ПортCity 2019».

Професійне журі обере по 3 фіналісти з кожного напрямку серед яких, в подальшому, будуть обрані переможці.

Усі фіналісти конкурсу виступлять на великій професійній сцені з хедлайнерами на річниці ТРЦ «ПортCity» в червні. Тоді ж і будуть обрані та нагороджені переможці конкурсу. Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок.

Офіційні правила учасника:

https://drive.google.com/file/d/12ggNoLVwNpkWIQws47dGR5AQrY3kpjRz/view?fbclid=IwAR2cUbN1feDgYrS81p-57EAR7m2cTk6tKWo9WJ06Mt_PIqImHdGA1cXhlAI

Тож учасників та вболівальників чекають на першому відбірковому турі 5-7 квітня в ТРЦ ПортCity на 1-му поверсі.

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Теги: ПортCity, таланти
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