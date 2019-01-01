На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО





Про це розповів на своїй сторінці у Facebook депутат міської ради Сергій Радкевич, передає



Аварія трапилася близько 10:00 5-го квітня. Білий Mercedes та синій Ford "поцілувалися" на перехресті вулиць Лесі Українки та Софії Ковалевської. Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень.



На цьому перехресті це вже друге ДТП протягом півроку. Попереднє трапилося 11 листопада, тоді бус зніс частину паркану.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому секторі Володимира-Волинського зіткнулися дві автівки.Про це розповів на своїй сторінці у Facebook депутат міської ради Сергій Радкевич, передає БУГ Аварія трапилася близько 10:00 5-го квітня. Білий Mercedes та синій Ford "поцілувалися" на перехресті вулиць Лесі Українки та Софії Ковалевської. Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень.На цьому перехресті це вже друге ДТП протягом півроку. Попереднє трапилося 11 листопада, тоді бус зніс частину паркану.

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