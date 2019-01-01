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На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО

На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО
У житловому секторі Володимира-Волинського зіткнулися дві автівки.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook депутат міської ради Сергій Радкевич, передає БУГ.

Аварія трапилася близько 10:00 5-го квітня. Білий Mercedes та синій Ford "поцілувалися" на перехресті вулиць Лесі Українки та Софії Ковалевської. Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень.

На цьому перехресті це вже друге ДТП протягом півроку. Попереднє трапилося 11 листопада, тоді бус зніс частину паркану.
На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП
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