вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рожищі ремонтують дороги

У Рожищі ремонтують дороги
У Рожищі в четвер, 4 квітня, розпочали ремонтувати комунальні дороги.

Так, за відсутності великих коштів, роблять лише ямковий ремонт, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Саме цей спосіб використовується частіше, тому що він значно вигідніший, економніший та швидший.

Протягом кількох років дороги Рожища ремонтує ТзОВ «Унідор Сервіс». Працівники цього підприємства проводять ремонт дорожнього покриття повітряно-струменевим методом за допомогою спеціального дорожнього механізму, який пневмогідравлічною гарматою зі стисненим повітрям видуває спочатку пилюку та сміття із тріщин та ям на дорозі та відразу заповнює їх сумішшю щебню та бітумної емульсії.

Варто зауважити, що такий ремонт дорожнього покриття має значні переваги. Як стверджують спеціалісти, через півгодини дорога придатна для руху транспорту.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, дорога, Рожище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шахрай вкрав в онкохворої жінки майже 180 тисяч гривень
Сьогодні, 11:48
У місті на Волині врятували людину, яка впала з висоти
Сьогодні, 11:35
У Рожищі ремонтують дороги
Сьогодні, 11:33
Закликають допомогти з будівництвом вольєрів для собак, яких прихистила одинока бабуся з Луцька
Сьогодні, 11:25
На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Білоруси відновили ремонт дороги Рівне – Луцьк Білоруси відновили ремонт дороги Рівне – Луцьк
30 березень, 12:22
У Луцьку на Карпенка-Карого просять відремонтувати знищений тротуар У Луцьку на Карпенка-Карого просять відремонтувати знищений тротуар
26 березень, 18:20
У селі на Волині фермери ремонтують дорогу. ФОТО У селі на Волині фермери ремонтують дорогу. ФОТО
24 березень, 04:33
На ремонт дороги «Шацьк-Ратне» витратять майже 400 мільйонів гривень На ремонт дороги «Шацьк-Ратне» витратять майже 400 мільйонів гривень
22 березень, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахрай вкрав в онкохворої жінки майже 180 тисяч гривень
Сьогодні, 11:48
 0
У місті на Волині врятували людину, яка впала з висоти
Сьогодні, 11:35
 0
У Рожищі ремонтують дороги
Сьогодні, 11:33
 0
Закликають допомогти з будівництвом вольєрів для собак, яких прихистила одинока бабуся з Луцька
Сьогодні, 11:25
 0
На Волині зіткнулися бус і легковик. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8