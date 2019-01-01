У Рожищі ремонтують дороги

У Рожищі в четвер, 4 квітня, розпочали ремонтувати комунальні дороги.Так, за відсутності великих коштів, роблять лише ямковий ремонт, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.Саме цей спосіб використовується частіше, тому що він значно вигідніший, економніший та швидший.Протягом кількох років дороги Рожища ремонтує ТзОВ «Унідор Сервіс». Працівники цього підприємства проводять ремонт дорожнього покриття повітряно-струменевим методом за допомогою спеціального дорожнього механізму, який пневмогідравлічною гарматою зі стисненим повітрям видуває спочатку пилюку та сміття із тріщин та ям на дорозі та відразу заповнює їх сумішшю щебню та бітумної емульсії.Варто зауважити, що такий ремонт дорожнього покриття має значні переваги. Як стверджують спеціалісти, через півгодини дорога придатна для руху транспорту.