У місті на Волині врятували людину, яка впала з висоти

У місті Ковель на вулиці Ватутіна поблизу військового містечка людина впала з висоти.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.04 квітня в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення з приводу судом та падіння з висоти.Бригада екстреної медичної допомоги виїхала відразу, але до місця виклику не доїхала декілька десятків метрів через незадовільний дороги - санітарний автомобіль отримав механічні ушкодження та не зміг продовжити рух.Керівник бригади вирішив йти пішки, взявши все обладнання та медикаменти, викликавши на допомогу другу бригаду екстреної медичної допомоги.До приїзду іншої бригади, потерпілому надали відповідну медичну допомогу. У важкому стані хворого доставили в Ковельську центральну районну лікарню. Життя людини врятували.Тепер автомобіль потребує дороговартісного ремонту.