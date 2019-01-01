Шахрай вкрав в онкохворої жінки майже 180 тисяч гривень

У 29-річної жительки Рівного, після спілкування у телефонному режимі із невідомим, який представився працівником банку, з її рахунку зникли 184 500 гривень, які вона збирала на лікування.Поліцейські з’ясували, що на мобільний жінки надійшов дзвінок з номеру, притаманного місцезнаходженню головної банківської установи, що і не викликало особливих підозр, - пише ГУНП у Рівненській області.«Запитали, чи очікую платіж на певну суму. Я його очікувала, адже продавала через мережу Інтернет дитяче крісло. Повідомили, що він був скинутий від юридичної особи, що не дозволено правилами банку, тож мою картку заблоковано, — розповідає потерпіла жителька обласного центру. — Потім запевнили, що для розблокування картки, треба обнулити рахунок. Тобто, аби вберегти кошти, їх необхідно перевести на інший рахунок, а після розблокування картки – все повернуть».Жінка, будучи в стані шоку, що не зможе скористатися грішми, які днями потрібні на лікування онкозаховрювання, назвала всі необхідні реквізити, які просив додзвонювач. Відтак, всі заощадження, що надсилали небайдужі громадяни для жительки Рівного, шахраї переказали на власний рахунок.«Поліцейські за фактом шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, — зазначив оперуповноважений сектору кримінальної поліції Рівненського відділу поліції Вадим Люшин. — Наголошуємо громадянам, ні в якому разі не можна називати номер картки, персональні дані — прізвище, ім’я та по батькові, контактні телефони та паролі – це все конфіденційні дані».На лікування 29-річній рівнянці вже через два тижні потрібно 140 тисяч гривень, а таких коштів у молодої сім’ї, яка виховує дворічного сина, не має. Жінка вже створила новий рахунок та знову звертається до небайдужих про допомогу.Пардус Аліна Валеріївна 4149 4991 2107 5822