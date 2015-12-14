«Та, яка створила диво»: мами особливих діток виступали на великій сцені. ФОТО

Люди з аутизмом не потребують жалю. Вони потребують прийняття та розуміння. Саме такий месeдж хотіли донести батьки дітей із розладами аутичного спектру громадської організації «Повір у себе» до волинян за допомогою театральної постанови «Та, яка створила диво».Прем’єра ж відбулася у стінах Волинського обласного академічного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка у четвер, 4 квітня 2019 року, - інформує прес-служба облдержадміністрації.Серед гостей – представники влади, духовенства, громадських організацій, котрі працюють з людьми з інвалідністю, медійників та небайдужі волиняни.Долучилися до заходу і заступники голови обласної державної адміністрації, а також начальник управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністраціїСлід зазначити, що основою для сюжету вистави стали однойменна п’єса В. Гібсона «Та, яка створила диво» і книга К. Морріс «Почути голос твій». Ролі зіграли не професійні артисти, а батьки діток із інвалідністю. Надзвичайно складне й важливе завдання режисера взяла на себе заслужена артистка України Світлана Органіста.Результат довгих репетицій впродовж кількох місяців перевершив усі очікування. Адже завдяки грі артистів глядачі настільки занурилися у світ родини, в котрій зростає дитина з інвалідністю, перейнялися їхніми проблемами та спробували зрозуміти, що це насправді за хвороба – аутизм.По тому ж слово взяв заступник голови облдержадміністрації. Спершу він передав вітання від очільника області Олександра Савченка.Опісля ж привітав колектив громадської організації на чолі з керівником Інною Гачуковою із успішним дебютом, подякував усім, хто долучився до цього проекту і просто прийшов підтримати артистівПо тому ж, батьки-артисти зазначеної організації теж висловили вдячність усім, хто на різних етапах допомагав у тому, аби їхня мрія здійснилася і волиняни змогли побачити виставу.