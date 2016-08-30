У потязі «Ковель-Харків» обікрали жінку
Сьогодні, 12:23
У пасажирському потязі «Ковель-Харків» обікрали пасажирку.
про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Співробітники кримінальної поліції Ківерцівського відділу поліції оперативно встановили особу злодія, який у пасажирському потязі «Ковель-Харків» викрав у 50-річної ковельчанки мобільний телефон «Samsung», вартістю 800 гривень. Ним виявився 45-річний житель сусідньої Рівненської області.
Викрадений телефон поліцейські вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Співробітники кримінальної поліції Ківерцівського відділу поліції оперативно встановили особу злодія, який у пасажирському потязі «Ковель-Харків» викрав у 50-річної ковельчанки мобільний телефон «Samsung», вартістю 800 гривень. Ним виявився 45-річний житель сусідньої Рівненської області.
Викрадений телефон поліцейські вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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