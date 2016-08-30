У потязі «Ковель-Харків» обікрали жінку





про це повідомляє ГУНП у Волинській області.



Співробітники кримінальної поліції Ківерцівського відділу поліції оперативно встановили особу злодія, який у пасажирському потязі «Ковель-Харків» викрав у 50-річної ковельчанки мобільний телефон «Samsung», вартістю 800 гривень. Ним виявився 45-річний житель сусідньої Рівненської області.



Викрадений телефон поліцейські вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





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