На Рівненщині палала вантажівка з вугіллям. ФОТО





Пожежа трапилась 5 квітня зранку, - інформує ДСНС України у Рівненській області.



Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить напівпричіп вантажного автомобіля.



О 06:17 пожежа була локалізована, а о 06:40 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу. До гасіння пожежі було залучено одну одиницю техніки ДСНС та четверо рятувальників.



Причина пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються.

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