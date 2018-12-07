На Рівненщині палала вантажівка з вугіллям. ФОТО
Сьогодні, 17:45
У місті Сарни горів напівпричіп вантажного автомобіля з деревним вугіллям
Пожежа трапилась 5 квітня зранку, - інформує ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить напівпричіп вантажного автомобіля.
О 06:17 пожежа була локалізована, а о 06:40 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу. До гасіння пожежі було залучено одну одиницю техніки ДСНС та четверо рятувальників.
Причина пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа трапилась 5 квітня зранку, - інформує ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить напівпричіп вантажного автомобіля.
О 06:17 пожежа була локалізована, а о 06:40 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу. До гасіння пожежі було залучено одну одиницю техніки ДСНС та четверо рятувальників.
Причина пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
Сьогодні, 18:01
На Рівненщині палала вантажівка з вугіллям. ФОТО
Сьогодні, 17:45
У Луцьку впіймали чоловіка, який шукав «закладки» наркотиків
Сьогодні, 17:32
Центр Луцька перевтілять до Великодня
Сьогодні, 17:01