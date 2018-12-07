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На Рівненщині палала вантажівка з вугіллям. ФОТО

На Рівненщині палала вантажівка з вугіллям. ФОТО
У місті Сарни горів напівпричіп вантажного автомобіля з деревним вугіллям

Пожежа трапилась 5 квітня зранку, - інформує ДСНС України у Рівненській області.

Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить напівпричіп вантажного автомобіля.

О 06:17 пожежа була локалізована, а о 06:40 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу. До гасіння пожежі було залучено одну одиницю техніки ДСНС та четверо рятувальників.

Причина пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються.

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Теги: пожежа, вантажівка
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