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У Києві біля заводу знайшли тіло молодого чоловіка

У Києві біля заводу знайшли тіло молодого чоловіка
Тіло чоловіка виявили неподалік Дарницького вагоноремонтного заводу у Києві.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

На тілі покійного виявлено різану рану шиї. На вигляд померлому було близько 30 років. Тіло направлено на судовомедичну експертизу для встановлення причини та обставин смерті.

Заданим фактом розпочато досудове розслідування (ст. 115 ККУ "Умисне вбивство").


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Теги: Київ, тіло
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