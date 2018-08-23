У Києві біля заводу знайшли тіло молодого чоловіка





Про це



На тілі покійного виявлено різану рану шиї. На вигляд померлому було близько 30 років. Тіло направлено на судовомедичну експертизу для встановлення причини та обставин смерті.



Заданим фактом розпочато досудове розслідування (ст. 115 ККУ "Умисне вбивство").





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіло чоловіка виявили неподалік Дарницького вагоноремонтного заводу у Києві.Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.На тілі покійного виявлено різану рану шиї. На вигляд померлому було близько 30 років. Тіло направлено на судовомедичну експертизу для встановлення причини та обставин смерті.Заданим фактом розпочато досудове розслідування (ст. 115 ККУ "Умисне вбивство").

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