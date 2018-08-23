У Києві біля заводу знайшли тіло молодого чоловіка
Сьогодні, 13:30
Тіло чоловіка виявили неподалік Дарницького вагоноремонтного заводу у Києві.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На тілі покійного виявлено різану рану шиї. На вигляд померлому було близько 30 років. Тіло направлено на судовомедичну експертизу для встановлення причини та обставин смерті.
Заданим фактом розпочато досудове розслідування (ст. 115 ККУ "Умисне вбивство").
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На тілі покійного виявлено різану рану шиї. На вигляд померлому було близько 30 років. Тіло направлено на судовомедичну експертизу для встановлення причини та обставин смерті.
Заданим фактом розпочато досудове розслідування (ст. 115 ККУ "Умисне вбивство").
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Києві біля заводу знайшли тіло молодого чоловіка
Сьогодні, 13:30
У селі поблизу Луцька горіло 3 гектари поля
Сьогодні, 13:10
Назвали ціну за опалення в Луцьку за березень
Сьогодні, 12:37
У потязі «Ковель-Харків» обікрали жінку
Сьогодні, 12:23