Щодо юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині, таки відкрили «кримінал»

Станіслава Юхимчука, який 28 лютого цього року в селі Любитів Ковельського району переїхав собаку, відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами.



Про це повідомляє



Через наявність такого провадження Ковельський міськрайонний суд залишив без розгляду матеріали адміністративної справи щодо того ж Станіслава Юхимчука за декількома статтями про адмінправопорушення. Йдеться про залишення місця ДТП та порушення правил дорожнього руху.



Нагадаємо, інцидент трапився 28 лютого у селі Любитів Ковельського району. Камери відеоспостереження зафіксували, як усе відбулось. Водій переїхав пса двічі. Волонтерка, яка опікується тваринами у місцевій громадській організації Оксана Яковенко каже, чоловік зробив це навмисно.



“Ми надавали слідству всі матеріали саме по кримінальній справі, що це був умисний наїзд , злий умисел, а не адміністративне правопорушення, як це мало кваліфікуватися”, розповіла жінка.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк відклав розгляд провадження в адміністративній площині.



“Я не можу це розглядати в такій ситуації, коли можливі ознаки кримінального правопорушення. В постанові моїй буде зазначено, що спочатку потрібно завершити досудове розслідування і тільки за його результатами звернутися з цим в суд, якщо не буде встановлено кримінального правопорушення. І це буде викладено в моїй постанові”, - сказав суддя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стосовно мешканця села Рокитниця, який 28 лютого цього року в селі Любитів Ковельського району переїхав собаку, відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами.Про це повідомляє Суспільне Волині Через наявність такого провадження Ковельський міськрайонний суд залишив без розгляду матеріали адміністративної справи щодо того ж Станіслава Юхимчука за. Йдеться про залишення місця ДТП та порушення правил дорожнього руху.Нагадаємо, інцидент. Камери відеоспостереження зафіксували, як усе відбулось. Водій переїхав пса двічі. Волонтерка, яка опікується тваринами у місцевій громадській організаціїкаже, чоловік зробив це навмисно.“Ми надавали слідству всі матеріали саме по кримінальній справі, що це був умисний наїзд , злий умисел, а не адміністративне правопорушення, як це мало кваліфікуватися”, розповіла жінка.Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк відклав розгляд провадження в адміністративній площині.“Я не можу це розглядати в такій ситуації, коли можливі ознаки кримінального правопорушення. В постанові моїй буде зазначено, що спочатку потрібно завершити досудове розслідування і тільки за його результатами звернутися з цим в суд, якщо не буде встановлено кримінального правопорушення. І це буде викладено в моїй постанові”, - сказав суддя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію