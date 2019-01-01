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Щодо юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині, таки відкрили «кримінал»

Щодо юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині, таки відкрили «кримінал»
Стосовно мешканця села Рокитниця Станіслава Юхимчука, який 28 лютого цього року в селі Любитів Ковельського району переїхав собаку, відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомляє Суспільне Волині.

Через наявність такого провадження Ковельський міськрайонний суд залишив без розгляду матеріали адміністративної справи щодо того ж Станіслава Юхимчука за декількома статтями про адмінправопорушення. Йдеться про залишення місця ДТП та порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, інцидент трапився 28 лютого у селі Любитів Ковельського району. Камери відеоспостереження зафіксували, як усе відбулось. Водій переїхав пса двічі. Волонтерка, яка опікується тваринами у місцевій громадській організації Оксана Яковенко каже, чоловік зробив це навмисно.

“Ми надавали слідству всі матеріали саме по кримінальній справі, що це був умисний наїзд , злий умисел, а не адміністративне правопорушення, як це мало кваліфікуватися”, розповіла жінка.

Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк відклав розгляд провадження в адміністративній площині.

“Я не можу це розглядати в такій ситуації, коли можливі ознаки кримінального правопорушення. В постанові моїй буде зазначено, що спочатку потрібно завершити досудове розслідування і тільки за його результатами звернутися з цим в суд, якщо не буде встановлено кримінального правопорушення. І це буде викладено в моїй постанові”, - сказав суддя.


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Теги: собака, Любитів, кримінал, Волинь
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