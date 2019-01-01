Щодо юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині, таки відкрили «кримінал»
Сьогодні, 13:50
Стосовно мешканця села Рокитниця Станіслава Юхимчука, який 28 лютого цього року в селі Любитів Ковельського району переїхав собаку, відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами.
Про це повідомляє Суспільне Волині.
Через наявність такого провадження Ковельський міськрайонний суд залишив без розгляду матеріали адміністративної справи щодо того ж Станіслава Юхимчука за декількома статтями про адмінправопорушення. Йдеться про залишення місця ДТП та порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, інцидент трапився 28 лютого у селі Любитів Ковельського району. Камери відеоспостереження зафіксували, як усе відбулось. Водій переїхав пса двічі. Волонтерка, яка опікується тваринами у місцевій громадській організації Оксана Яковенко каже, чоловік зробив це навмисно.
“Ми надавали слідству всі матеріали саме по кримінальній справі, що це був умисний наїзд , злий умисел, а не адміністративне правопорушення, як це мало кваліфікуватися”, розповіла жінка.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк відклав розгляд провадження в адміністративній площині.
“Я не можу це розглядати в такій ситуації, коли можливі ознаки кримінального правопорушення. В постанові моїй буде зазначено, що спочатку потрібно завершити досудове розслідування і тільки за його результатами звернутися з цим в суд, якщо не буде встановлено кримінального правопорушення. І це буде викладено в моїй постанові”, - сказав суддя.
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Про це повідомляє Суспільне Волині.
Через наявність такого провадження Ковельський міськрайонний суд залишив без розгляду матеріали адміністративної справи щодо того ж Станіслава Юхимчука за декількома статтями про адмінправопорушення. Йдеться про залишення місця ДТП та порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, інцидент трапився 28 лютого у селі Любитів Ковельського району. Камери відеоспостереження зафіксували, як усе відбулось. Водій переїхав пса двічі. Волонтерка, яка опікується тваринами у місцевій громадській організації Оксана Яковенко каже, чоловік зробив це навмисно.
“Ми надавали слідству всі матеріали саме по кримінальній справі, що це був умисний наїзд , злий умисел, а не адміністративне правопорушення, як це мало кваліфікуватися”, розповіла жінка.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк відклав розгляд провадження в адміністративній площині.
“Я не можу це розглядати в такій ситуації, коли можливі ознаки кримінального правопорушення. В постанові моїй буде зазначено, що спочатку потрібно завершити досудове розслідування і тільки за його результатами звернутися з цим в суд, якщо не буде встановлено кримінального правопорушення. І це буде викладено в моїй постанові”, - сказав суддя.
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