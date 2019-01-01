Сучасна і зі збереженим історичним «обличчям»: як у Луцьку реконструюють стару вулицю*





Роботи проводить компанія «Бетон Брук Сервіс». Ця ж компанія свого часу реконструювала, зокрема, частину вулиці Лесі Українки (до перехрестя з Кривим Валом) а також вулицю Крилова. Ці вулиці теж встелені «шашкою Трилінського», – пише



Як розповів засновник компанії «Бетон Брук Сервіс» Андрій Разумовський, головна мета реконструкції – оновити проїжджу частину вулиці Пушкіна, по-новому вклавши «трилінку», а також новою бруківкою встелити тротуари вулиці.



Наразі на тротуарах – клаптики різної бетонної плитки 10-15-річної давності. На проїжджій частині «трилінка» в багатьох місцях попросідала, покришилася, утворила ями.



«Ми акуратно демонтовуємо «трилінку», як це робити вже на Крилова, на Лесі Українки, на Кривому Валу. Складаємо її на піддони. Огортаємо спеціальною плівкою – будівельним стрейчем. Вирівнюємо основу, після чого кладемо «трилінку назад. Нічого не нищимо.На тротуарах буде підібрана по стилю і кольору сучасна якісна бруківка нашого власного виробництва. Тобто план робіт – такий же, як був на вулиці Крилова у 2015 році» - розповів Андрій Разумовський.



«Це складна робота. Але на вході ми отримаємо стильну сучасну вулицю зі збереженим історичним «обличчям». – додав він.



Нагадаємо, реконструйовану спеціалістами «Бетон Брук Сервісу» вулицю Крилова заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе назвав зразковою і заявив, що «в усіх містах України треба такі вулиці».



До слова, на вулиці Крилова у 2015 році вперше у місті з’явилися нові стильні кришки люків з зображенням символу міста – в’їзної вежі замку Любарта.



Тендер на реконструкцію вулиці Пушкіна Луцька міська рада оголосила у січні 2019 року. Очікувана вартість становила 1,384 мільйона гривень. Технічне завдання передбачає розбирання бортових каменів та старого асфальтобетонного покриття, демонтаж покриттів із шашки і бетонної плитки, перекладання горловин дощоприймальних колодязiв, встановлення п’яти нових чавунних люків, улаштування основ з щебенево-піщаних сумішей, встановлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, бетонних водовідвідних лотків. Також міська рада ставила вимогу «очистити та привести шашку Трилінського після розбирання конструкцiй в придатний для повторного застосування стан та улаштування покриттiв з цієї шашки на основі із висівково-цементної суміші».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку триває реконструкція вулиці імені Пушкіна , яка встелена історичною бруківкою - «шашкою Трилінського».Роботи проводить компанія «Бетон Брук Сервіс». Ця ж компанія свого часу реконструювала, зокрема, частину вулиці Лесі Українки (до перехрестя з Кривим Валом) а також вулицю Крилова. Ці вулиці теж встелені «шашкою Трилінського», – пише «Перший» Як розповів засновник компанії «Бетон Брук Сервіс», головна мета реконструкції – оновити проїжджу частину вулиці Пушкіна, по-новому вклавши «трилінку», а також новою бруківкою встелити тротуари вулиці.Наразі на тротуарах – клаптики різної бетонної плитки 10-15-річної давності. На проїжджій частині «трилінка» в багатьох місцях попросідала, покришилася, утворила ями.«Ми акуратно демонтовуємо «трилінку», як це робити вже на Крилова, на Лесі Українки, на Кривому Валу. Складаємо її на піддони. Огортаємо спеціальною плівкою – будівельним стрейчем. Вирівнюємо основу, після чого кладемо «трилінку назад. Нічого не нищимо.На тротуарах буде підібрана по стилю і кольору сучасна якісна бруківка нашого власного виробництва. Тобто план робіт – такий же, як був на вулиці Крилова у 2015 році» - розповів Андрій Разумовський.«Це складна робота. Але на вході ми отримаємо стильну сучасну вулицю зі збереженим історичним «обличчям». – додав він.Нагадаємо, реконструйовану спеціалістами «Бетон Брук Сервісу» вулицю Крилова заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе назвав зразковою і заявив, що «в усіх містах України треба такі вулиці».До слова, на вулиці Крилова у 2015 році вперше у місті з’явилися нові стильні кришки люків з зображенням символу міста – в’їзної вежі замку Любарта.Тендер на реконструкцію вулиці Пушкіна Луцька міська рада оголосила у січні 2019 року. Очікувана вартість становила 1,384 мільйона гривень. Технічне завдання передбачає розбирання бортових каменів та старого асфальтобетонного покриття, демонтаж покриттів із шашки і бетонної плитки, перекладання горловин дощоприймальних колодязiв, встановлення п’яти нових чавунних люків, улаштування основ з щебенево-піщаних сумішей, встановлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, бетонних водовідвідних лотків. Також міська рада ставила вимогу «очистити та привести шашку Трилінського після розбирання конструкцiй в придатний для повторного застосування стан та улаштування покриттiв з цієї шашки на основі із висівково-цементної суміші».

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