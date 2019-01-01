У супермаркеті Києва чоловік в черзі за піцою вбив одним ударом відвідувача. ВІДЕО





Поки хлопці стояли біля вітрини між ними виникла словесна перепалка, - пишуть Факти.



Один з них зробив різкий удар в голову опонента. Чоловік впав і через деякий час помер.



Наразі поліція розшукує вбивцю і просить тих хто його впізнає звернутися в Оболонське відділення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з супермаркетів Києва чоловік убив покупця в черзі за піцою.Поки хлопці стояли біля вітрини між ними виникла словесна перепалка, - пишуть Факти.Один з них зробив різкий удар в голову опонента. Чоловік впав і через деякий час помер.Наразі поліція розшукує вбивцю і просить тих хто його впізнає звернутися в Оболонське відділення.

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