У супермаркеті Києва чоловік в черзі за піцою вбив одним ударом відвідувача. ВІДЕО
Сьогодні, 14:15
В одному з супермаркетів Києва чоловік убив покупця в черзі за піцою.
Поки хлопці стояли біля вітрини між ними виникла словесна перепалка, - пишуть Факти.
Один з них зробив різкий удар в голову опонента. Чоловік впав і через деякий час помер.
Наразі поліція розшукує вбивцю і просить тих хто його впізнає звернутися в Оболонське відділення.
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Поки хлопці стояли біля вітрини між ними виникла словесна перепалка, - пишуть Факти.
Один з них зробив різкий удар в голову опонента. Чоловік впав і через деякий час помер.
Наразі поліція розшукує вбивцю і просить тих хто його впізнає звернутися в Оболонське відділення.
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