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У супермаркеті Києва чоловік в черзі за піцою вбив одним ударом відвідувача. ВІДЕО

У супермаркеті Києва чоловік в черзі за піцою вбив одним ударом відвідувача. ВІДЕО
В одному з супермаркетів Києва чоловік убив покупця в черзі за піцою.

Поки хлопці стояли біля вітрини між ними виникла словесна перепалка, - пишуть Факти.

Один з них зробив різкий удар в голову опонента. Чоловік впав і через деякий час помер.

Наразі поліція розшукує вбивцю і просить тих хто його впізнає звернутися в Оболонське відділення.


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Теги: супермаркет, вбивство, Київ
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