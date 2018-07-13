«Посади своє дерево»: волинські школярі підтримали всеукраїнський флешмоб
Сьогодні, 20:14
Учні Рокинівського НВК підтримали всеукраїнський флешмоб «Посади своє дерево».
Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
Учні Рокинівського НВК висадили понад 50 саджанців плодових дерев на території закладу. Саджанці надав Волинський обласний еколого-натуралістичний центр.
"Такі заходи сприяють популяризації екологічних знань, виховують любов до природи, формують вміння та навички природоохоронної діяльності, залучають молодь до суспільно-корисної праці", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
Учні Рокинівського НВК висадили понад 50 саджанців плодових дерев на території закладу. Саджанці надав Волинський обласний еколого-натуралістичний центр.
"Такі заходи сприяють популяризації екологічних знань, виховують любов до природи, формують вміння та навички природоохоронної діяльності, залучають молодь до суспільно-корисної праці", - йдеться у повідомленні.
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