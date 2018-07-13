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«Посади своє дерево»: волинські школярі підтримали всеукраїнський флешмоб

«Посади своє дерево»: волинські школярі підтримали всеукраїнський флешмоб
Учні Рокинівського НВК підтримали всеукраїнський флешмоб «Посади своє дерево».

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

Учні Рокинівського НВК висадили понад 50 саджанців плодових дерев на території закладу. Саджанці надав Волинський обласний еколого-натуралістичний центр.

"Такі заходи сприяють популяризації екологічних знань, виховують любов до природи, формують вміння та навички природоохоронної діяльності, залучають молодь до суспільно-корисної праці", - йдеться у повідомленні.
«Посади своє дерево»: волинські школярі підтримали всеукраїнський флешмоб
«Посади своє дерево»: волинські школярі підтримали всеукраїнський флешмоб
«Посади своє дерево»: волинські школярі підтримали всеукраїнський флешмоб
«Посади своє дерево»: волинські школярі підтримали всеукраїнський флешмоб
«Посади своє дерево»: волинські школярі підтримали всеукраїнський флешмоб

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Теги: природа, флешмоб, дерева
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