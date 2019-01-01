У «Промені» можна відсвяткувати випускний малюкам з дитсадків*
Сьогодні, 15:02
Дитячий розважальний центр «Смугастий Носоріг» пропонує випускникам дошкільних закладів та молодшої школи весело відсвяткувати радісну подію.
Готова пропозиція організації свята коштує 150 гривень за дитину та передбачає пакет розважальних послуг для компаній від 15 діток.
Програма триватиме 3 години та включає в себе:
- інтерактивну анімаційну програму від запальних ведучих;
- майстер-клас «Мрії здійснюються», де кожен зможе зробити листівку, не обійшовшись без магії та блискіток;
- оновлену конкурсну програму з розіграшом цікавих призів;
- вибухову дискотеку з конфеті-шоу;
- 1 годину розваг у лабіринті або зоні крихіток.
Щоб запам'ятати визначну подію комплекс пропонує додатково послуги фотографа, який зробить ваше свято незабутнім. А про смачний стіл подбає «Чорничне кафе», де можна зробити попереднє замовлення кухні від 90 грн за дитину.
Попереднє замовлення свята та додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Адреса комплексу: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання: https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/?ref=br_rs
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Готова пропозиція організації свята коштує 150 гривень за дитину та передбачає пакет розважальних послуг для компаній від 15 діток.
Програма триватиме 3 години та включає в себе:
- інтерактивну анімаційну програму від запальних ведучих;
- майстер-клас «Мрії здійснюються», де кожен зможе зробити листівку, не обійшовшись без магії та блискіток;
- оновлену конкурсну програму з розіграшом цікавих призів;
- вибухову дискотеку з конфеті-шоу;
- 1 годину розваг у лабіринті або зоні крихіток.
Щоб запам'ятати визначну подію комплекс пропонує додатково послуги фотографа, який зробить ваше свято незабутнім. А про смачний стіл подбає «Чорничне кафе», де можна зробити попереднє замовлення кухні від 90 грн за дитину.
Попереднє замовлення свята та додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Адреса комплексу: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання: https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/?ref=br_rs
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У «Промені» можна відсвяткувати випускний малюкам з дитсадків*
Сьогодні, 15:02