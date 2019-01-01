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У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*

У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
19 травня на площі РЦ «Промінь» відбудеться фестиваль безпритульних собак #мокріносики – «Подаруй собаці дім».

На заході діятиме виставка собак з притулку «Ласка».

На території фестивалю постійно діятиме:

- Дитяча зона;

- Благодійний маркет hand made for dogs;

- Зустріч з кінологом;

- Роз’яснення правил утримання та вигулу собак у м. Луцьку;

- Зустріч з ветеринаром.

«Ми дуже чекаємо цієї події і так само сильно на зустріч з гостями та собаками. І щиро надіємось, що всі улюбленці підуть з виставки вже до нового дому» – діляться організатори.

Вхід вільний.

Також організатори потребують допомоги і шукають волонтерів. Усі бажаючі допомогти знайти песикам новий дім, телефонуйте: +380 (50) 643 42 49 – Юлія.

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Теги: Промінь, фестиваль, собаки
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