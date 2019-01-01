У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*

19 травня на площі РЦ «Промінь» відбудеться фестиваль безпритульних собак #мокріносики – «Подаруй собаці дім».На заході діятиме виставка собак з притулку «Ласка».На території фестивалю постійно діятиме:- Дитяча зона;- Благодійний маркет hand made for dogs;- Зустріч з кінологом;- Роз’яснення правил утримання та вигулу собак у м. Луцьку;- Зустріч з ветеринаром.«Ми дуже чекаємо цієї події і так само сильно на зустріч з гостями та собаками. І щиро надіємось, що всі улюбленці підуть з виставки вже до нового дому» – діляться організатори.Вхід вільний.Також організатори потребують допомоги і шукають волонтерів. Усі бажаючі допомогти знайти песикам новий дім, телефонуйте: +380 (50) 643 42 49 – Юлія.