У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
Сьогодні, 18:01
19 травня на площі РЦ «Промінь» відбудеться фестиваль безпритульних собак #мокріносики – «Подаруй собаці дім».
На заході діятиме виставка собак з притулку «Ласка».
На території фестивалю постійно діятиме:
- Дитяча зона;
- Благодійний маркет hand made for dogs;
- Зустріч з кінологом;
- Роз’яснення правил утримання та вигулу собак у м. Луцьку;
- Зустріч з ветеринаром.
«Ми дуже чекаємо цієї події і так само сильно на зустріч з гостями та собаками. І щиро надіємось, що всі улюбленці підуть з виставки вже до нового дому» – діляться організатори.
Вхід вільний.
Також організатори потребують допомоги і шукають волонтерів. Усі бажаючі допомогти знайти песикам новий дім, телефонуйте: +380 (50) 643 42 49 – Юлія.
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На заході діятиме виставка собак з притулку «Ласка».
На території фестивалю постійно діятиме:
- Дитяча зона;
- Благодійний маркет hand made for dogs;
- Зустріч з кінологом;
- Роз’яснення правил утримання та вигулу собак у м. Луцьку;
- Зустріч з ветеринаром.
«Ми дуже чекаємо цієї події і так само сильно на зустріч з гостями та собаками. І щиро надіємось, що всі улюбленці підуть з виставки вже до нового дому» – діляться організатори.
Вхід вільний.
Також організатори потребують допомоги і шукають волонтерів. Усі бажаючі допомогти знайти песикам новий дім, телефонуйте: +380 (50) 643 42 49 – Юлія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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