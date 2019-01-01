У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
Сьогодні, 14:43
В Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні після капітального ремонту відкрили частину амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 (2 поверх).
Урочисте відкриття за участю міської влади відбулося 5 квітня, повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
Повідомляють, що в амбулаторії повністю відремонтували всі кабінети, коридор та сходинковий марш.
Кабінети обладнали всім необхідним згідно з табелем оснащення. Окрім того, закупили нові сучасні меблі.
Вартість проекту – приблизно мільйон гривень.
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Урочисте відкриття за участю міської влади відбулося 5 квітня, повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
Повідомляють, що в амбулаторії повністю відремонтували всі кабінети, коридор та сходинковий марш.
Кабінети обладнали всім необхідним згідно з табелем оснащення. Окрім того, закупили нові сучасні меблі.
Вартість проекту – приблизно мільйон гривень.
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