У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО





Урочисте відкриття за участю міської влади відбулося 5 квітня, повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.



Повідомляють, що в амбулаторії повністю відремонтували всі кабінети, коридор та сходинковий марш.



Кабінети обладнали всім необхідним згідно з табелем оснащення. Окрім того, закупили нові сучасні меблі.



Вартість проекту – приблизно мільйон гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні після капітального ремонту відкрили частину амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 (2 поверх).Урочисте відкриття за участю міської влади відбулося 5 квітня, повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.Повідомляють, що в амбулаторії повністю відремонтували всі кабінети, коридор та сходинковий марш.Кабінети обладнали всім необхідним згідно з табелем оснащення. Окрім того, закупили нові сучасні меблі.Вартість проекту – приблизно мільйон гривень.

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