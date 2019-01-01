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У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО

У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
В Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні після капітального ремонту відкрили частину амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 (2 поверх).

Урочисте відкриття за участю міської влади відбулося 5 квітня, повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.

Повідомляють, що в амбулаторії повністю відремонтували всі кабінети, коридор та сходинковий марш.

Кабінети обладнали всім необхідним згідно з табелем оснащення. Окрім того, закупили нові сучасні меблі.

Вартість проекту – приблизно мільйон гривень.

У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО
У Ковелі відкрили частину капітально відремонтованої амбулаторії. ФОТО


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Теги: Ковель, лікарня, амбулаторія, відкриття
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